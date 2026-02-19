'Rampa' za radnike sa Balkana: Iz Njemačke stigle hiljade odbijenica

Interes za rad u Njemačkoj nastavlja da raste, a radne migracije su se više nego udvostručile od 2020. godine.

Ipak, zbog ograničene kvote, njemačke vlasti su u decembru 2025. morale odbiti oko 18.000 zahtjeva radnika sa Zapadnog Balkana.

Udvostručene migracije

Radne migracije u Njemačku više su se nego udvostručile od 2020. godine. Prema podacima Savezne agencije za zapošljavanje, u junu 2025. godine 420.000 radnika koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje imalo je dozvolu boravka ili nastanjenja u Njemačkoj na osnovu zaposlenja.

U 2020. godini ta brojka bila je nešto veća od 200.000. Oko polovine njih došlo je u Njemačku sa plavom kartom Evropske unije.

Zakon o kvalifikovanoj imigraciji stupio je na snagu 1. marta 2020. godine, a od tada su uvedene dodatne olakšice, prenosi "Feniks magazin".

Lakši uslovi za plavu kartu

Minimalni uslovi prihoda za dobijanje plave karte smanjeni su 2023. godine. Trenutno više od 164.000 radnika koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, a dolaze iz zemalja van EU, posjeduje plavu kartu.

U poređenju sa 2020. godinom, to predstavlja povećanje od 114 odsto.

Više savjetovanja za strane državljane

Rastući interes za rad u Njemačkoj ogleda se i u većoj potrebi za informacijama među kvalifikovanim radnicima.

Broj digitalnih savjetovanja koje Agencija za zapošljavanje nudi kandidatima iz inostranstva porastao je na ukupno 360.000 do kraja 2025. godine.

Pored opštih informacija, agencija pruža savjete i o priznavanju kvalifikacija, čak i prije dolaska u Njemačku.

Samo tokom 2025. godine sprovedeno je 23.600 savjetovanja u vezi sa profesionalnim priznavanjem.

Snažna potražnja sa Zapadnog Balkana

Više od četvrtine radnika koji plaćaju doprinose, a imaju dozvolu boravka ili nastanjenja na osnovu zaposlenja, dolazi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije.

Na njih se primjenjuje Uredba o Zapadnom Balkanu, koja omogućava kvalifikovanim i drugim radnicima iz tih zemalja da se zaposle u Njemačkoj. Ova uredba je na snazi od 2016. godine.

Sredinom 2024. godine godišnja kvota radnih dozvola udvostručena je na 50.000. Međutim, potražnja znatno premašuje raspoloživi broj dozvola. U decembru 2025. godine Agencija je morala odbiti oko 18.000 zahtjeva jer je kvota bila premašena.

