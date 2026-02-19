Tusk Poljacima: Napustite zemlju, moguć sukob svaki dan

Premijer Poljske Donald Tusk apelovao je na sve poljske državljane koji su u Iranu da odmah napuste tu zemlju zbog sve veće opasnosti od potencijalnog sukoba.

"Molim vas, odmah napustite Iran i ni pod kojim uslovima ne idite u ovu zemlju. Ne želim nikoga da plašim, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost sukoba je veoma realna" rekao je Tusk tokom posjete poligonu Vojnog instituta za tehnologiju naoružanja u Zjelonki, gdje su istovremeno održana otvorena ispitivanja bespilotnih sistema naoružanja, prenio je portal "Viadomosci".

Region Maloljetnici pretukli vršnjaka: Nasilno ga ugurali u učionicu, pa ga tukli kišobranom i flašom

Tusk je bio u pratnji ministra nacionalne odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša i zamjenika ministra Cezarija Tomčika, a tokom događaja je održao i razgovor sa medijima.

"Molim vas, odmah napustite Iran i ni pod kojim uslovima ne idite u ovu zemlju. Ne želim nikoga da plašim, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost sukoba je veoma realna", rekao je poljski premijer.

On je naglasio da će "za nekoliko, desetak, ili čak nekoliko desetina sati, mogućnost evakuacije biti otežana", ukazujući na potencijalnu hitnost situacije.

Tusk je upozorio građane da ozbiljno shvate ovaj apel, podsjećajući na "loša iskustva iz prošlosti".

"Molim vas da ovo shvatite veoma ozbiljno. Imamo loša iskustva iz prošlosti, a neki ljudi ignorišu ove apele", naglasio je poljski premijer.

Čeka se naređenje; Sve spremno za napad; Okruženi su

Visoki zvaničnici nacionalne bezbjednosti saopštili su predsjedniku SAD Donaldu Trampu da je vojska spremna za potencijalne napade na Iran već u subotu, ali da će se vremenski okvir za bilo kakvu akciju vjerovatno produžiti i nakon ovog vikenda, prenosi "CBS Njuz".

Auto-moto Vožnja sa niskim pritiskom u gumama: Zašto je opasno?

Iako Tramp još nije donio konačnu odluku o tome da li će izvršiti napad, približno trećina aktivnih flota američke ratne mornarice već je na Bliskom istoku.

Flotila uključuje dvije udarne grupe nosača aviona, 15 razarača, kao i nepoznat broj podmornica.

Teški transportni avioni i tankeri za dopunu gorivom navodno su već prešli Sredozemlje i kreću se prema položajima na Bliskom istoku.

One third of the U.S. Navy fleet deployed for Iran. https://t.co/TMDIbFK8tS pic.twitter.com/VX5qhzQnu7 — MenchOsint (@MenchOsint) February 16, 2026

Prema procjeni analitičara otvorenih izvora (OSINT) Iana Elisa, američka borbena grupa mogla bi u jednom naletu da lansira više od 600 krstarećih projektila Tomahavk (TLAM).