Mrtva beba pronađena na granici: Uhapšena majka (17) sa Balkana

Izvor:

Telegraf

19.02.2026

12:37

Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана
Foto: Pexels

Početkom godine zastrašujuće otkriće šokiralo je cijelu Austriju - mrtvo novorođenče pronađeno je na graničnom prelazu Nikelsdorf. Vlasti su brzo posumnjale na zločin, što je potvrdila obdukcija. Naime, djevojčica je preminula od traumatske povrede mozga izazvane spoljnom silom.

Tijelo je zatim stavljeno u sportsku torbu 18. januara i ostavljeno pored kante za đubre na graničnom prelazu. Tek nekoliko sati kasnije putnici su pronašli mrtvu bebu, a od majke nije bilo ni traga.

Пуњење пуњач

Nauka i tehnologija

Produžite bateriju telefona satima: Evo šta je najviše troši

Austrijski mediji danas pišu da je slučaj riješen. Policija Burgenlanda je u petak saopštila da je uhapsila majku i troje saučesnika u Njemačkoj i Rumuniji. Oni će biti izručeni Austriji, piše Heute.

U međuvremenu, u javnost su isplivali detalji o osumnjičenima. Prema pisanju Krone, majka mrtve bebe ima samo 17 godina. Pored mlade majke iz Rumunije, vjeruje se da su u zločin umiješane još dvije žene i muškarac.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Sport ne treba da bude žrtva politike

Policija u Burgenlandu je izjavila da su istrage javnog tužilaštva i policije još uvijek u toku i da se odvijaju na visokom nivou. Motiv za ovaj jezivi čin ostaje nejasan.

