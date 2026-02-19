Više od 3 milijarde u pitanju: Integral zloupotrijebljen u još 4 tendera u Rumuniji?

Osim Metropolitanske obilaznice u rumunskom Klužu, kompanija iz Laktaša "Integral inženjering" zloupotrijebljena je u još četiri tendera u ovoj zemlji.

Kako tvrde iz kompanije, vrijednost svih pet projekata je 3,3 milijarde.

Riječ je o tenderima:

Bakau – Piatra Neamt (Brzi put) 1,6 milijardi evra

Metropolitanska obilaznica Kluž (Dionica 2): 1,4 milijarde evra

Obilaznica oko Mediaša: 166,3 miliona evra

Pristupni put Targovište: 142 miliona

Gradnja puta u opštini Kluž: 76,7 miliona €

Stoga je "Integral" od nadležnih rumunskih i evropskih pravosudnih organa, te istražnih i tužilačkih organa Republike Srpske i BiH, zatražio proširenje tekuće istrage na još četiri dodatna tenderska postupka na kojima je otkrivena zloupotreba identiteta naše kompanije.

"Nakon otkrivanja falsifikata na projektu Metropolitanske obilaznice u Klužu, Integral inženjering je iz saopštenja Gradske uprave Kluž od 05.02.2025. saznao da se ime naše kompanije pominje u još četiri tendera na poslovima u Rumuniji. Budući da naša kompanija, niti bilo ko od naših ovlaštenih predstavnika, nikada nije učestvovala ni na jednom tenderu u toj zemlji, niti smo bilo kome dali ovlaštenje da se u naše ime predstavlja i da nas zastupa, odlučili smo da zvanično o tome informišemo nadležne organe u EU, Rumuniji i BiH, ali i investitore ovih projekata", poručili su iz laktaške kompanije.

Lažna ovlaštenja

Dodaju da je izvjesno je da je ista kriminalna matrica primijenjena na još četiri tenderska postupka.

"Opravdano sumnjamo da su i u ovim slučajevima, kao i u slučaju Metropolitanske obilaznice u Klužu, korištena lažna ovlaštenje, falsifikovani pečati, potpisi i modifikovane tehničke reference naše kompanije kako bi konzorcijumi mogli da ispune stroge uslove za mostove i tunele, koje sami nisu posjedovali", ističu iz kompanije.

"Ukupna vrijednost ovih projekata premašuje 3,3 milijarde evra. Jasno je da ovdje nije riječ samo o napadu na našu kompaniju, već o pokušaju sistemske prevare koja direktno ugrožava budžetska sredstva građana Evropske unije i integritet cijelog procesa javnih nabavki u Rumuniji", saopšteno je iz Integrala.

Kompanija tvrdi da su nepoznate osobe, koristeći njen identitet bez ikakve saglasnosti, a na osnovu falsifikovane dokumentacije prijavile Integral inženjering u sistem SEAP.

"Naglašavamo da je prijava naše kompanije u sistem SEAP izvršena putem falsifikovanih digitalnih ili fizičkih ovlaštenja, te očekujemo od rumunskih IT stručnjaka pri sistemu javnih nabavki da identifikuju IP adrese i korisničke naloge sa kojih su ovi podaci uneseni", poručuju iz kompanije.

Tender vrijedan 1,4 milijarde

Podsjećamo “Integral inženjering” naveden je kao dio pobjedničkog konzorcijuma za izgradnju dionice Metropolitanske obilaznice oko Kluž-Napoke, vrijedan oko 1,4 milijarde evra.

Nakon saznanja o tome Integral je uputio dopise istražnim organima Rumunije i EU, na osnovu kojih je pokrenuta međunarodna krivična istraga.

"Od Grada Kluža zatražili smo poništavanje ugovora zbog krađe korporativnog identiteta naše kompanije, izvršenjem niza krivičnih djela. Pokušaji bilo kakvih pritisaka na rukovodstvo kompanije u cilju povlačenja prijava su uzaludni, jer su dokazni materijali već u posjedu međunarodnih tužilačkih organa i procesi su nepovratno pokrenuti", kažu u kompaniji.

Iz Integrala najavljuju da će sa istražnim organima nastaviti saradnju kako bi se slučaj riješio što prije.

"Integral inženjering ostaje odlučan u borbi za zaštitu svog ugleda stečenog decenijama rada na najkompleksnijim projektima. Nećemo dozvoliti da naša kompanija bude paravan za nezakonito izvlačenje više od tri milijarde evra iz budžeta Evropske unije. Naš pravni tim preduzima i preduzeće sve potrebne pravne radnje da se ovaj slučaj krađe korporativnog identiteta Integral inženjeringa a.d. riješi na zakonit i pravedan način", saopšteno je iz kompanije.