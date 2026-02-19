Kremlj: Sport ne treba da bude žrtva politike

Izvor:
Sport nikada ne treba da postane žrtva politike, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Komentarišući izjave iz Kijeva da će ukrajinski zvaničnici bojkotovati Paraolimpijske igre zbog odluke da se ruskim i bjeloruskim sportistima dozvoli učestvovanje pod nacionalnim obilježjima, Peskov je istakao da se Moskva "kategorično ne slaže" sa takvim stavom.
Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine i ukrajinskog Ministarstvo omladine i sporta objavili su juče zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će njihovi zvaničnici bojkotovati Paraolimpijske igre ukoliko organizatori na razmotre raniju odluku da se ruskim i bjeloruskim sportistima dozvoli da nose nacionalna obilježja na takmičenju.
