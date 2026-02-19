Logo
Bitno: O (ne)zdravom načinu života

19.02.2026

Битно: О (не)здравом начину живота

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o (ne)zdravom načinu života. Šta radimo za, a šta protiv svog zdravlja?

Pričamo o pritisku sata koji otkucava, obaveza koje se gomilaju i vremena u kojim živimo, ishrani, dodacima prehrani, fizičkoj aktivnosti, rekreaciji, odmoru i spavanju, savjetima stručnjaka i savjetima koje nude društvene mreže, o stresu i posljedicama stresa, o našoj otpornosti i razmaženosti, o voljenu sebe i svojih bližnjih i preuzimanju odgovornosti za - brigu o sebi.

Za 'Bitno' govore: Saša Kecman, lični trener, Milan Grubor, endokrinolog, Tamara Todorović, psiholog i Nikolina Zekić, magistar farmacije i magistar nutricionizma.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

