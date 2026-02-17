Bitno: O produženom boravku za djecu

Izvor:
ATV
17.02.2026
16:28
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o produženom boravku za djecu.
Školski produženi boravci su puni, tokom raspusta ne rade, a privatni za mnoge postaju luksuz.
Institucije govore o dugoročnim planovima i sukcesivnim rješenjima. Roditelji ipak žive u kratkoročnom pritisku.
Posao ne može da čeka, dijete ne može samo, a sistem još uvijek nema odgovor.
Da li je produženi boravak luksuz?
Može li dijete čekati institucije?
Šta se dešava sa porodicama dok se rješenja još uvijek traže?
Za 'Bitno' govore: Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Svjetlana Cakić, direktor JU OŠ 'Branko Ćopić', prof. Dr Brane Mikanović, pedagog i Dijana Seizović, roditelj i jedan od organizatora neformalne grupe 'Za produzene boravke'.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Trenutno na programu