Bitno: O produženom boravku za djecu

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o produženom boravku za djecu.

Školski produženi boravci su puni, tokom raspusta ne rade, a privatni za mnoge postaju luksuz.

Institucije govore o dugoročnim planovima i sukcesivnim rješenjima. Roditelji ipak žive u kratkoročnom pritisku.

Posao ne može da čeka, dijete ne može samo, a sistem još uvijek nema odgovor.

Da li je produženi boravak luksuz?

Može li dijete čekati institucije?

Šta se dešava sa porodicama dok se rješenja još uvijek traže?

Za 'Bitno' govore: Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Svjetlana Cakić, direktor JU OŠ 'Branko Ćopić', prof. Dr Brane Mikanović, pedagog i Dijana Seizović, roditelj i jedan od organizatora neformalne grupe 'Za produzene boravke'.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.