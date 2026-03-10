Logo
Alonso preuzima Liverpul?

10.03.2026

07:10

Šuškalo se u januaru, a sada su sve glasnije indicije da će Ćabi Alonso od leta da sedne na klupu Liverpula.

Španski “OKDiario” javlja da su se Alonso i Liverpul dogovorili. Navodno je na stolu trogodišnji ugovor, ali postoji scenario koji bi mogao čitav posao da baci u vodu.

To je osvajanje Lige šampiona i u tom slučaju bi Arne Slot nastavio da predvodi Redse. Ne čeka lak posao klub sa Enfilda, ali nije nemoguć scenario.

Alonso je trebao da bude Realov dugogodišnji projekat, pošto su jako dugo radili na njegovom dovođenju, ali je sve puklo poslije poraza u Superkupu od Barselone i dve strane su se rastale.

Sada bi španski trener mogao da se vrati u Liveprul, ali ovoga puta u ulozi trenera.

