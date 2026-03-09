Logo
Banjalučanin pobjedom započeo novu avanturu u Poljskoj: Vuković na debiju za Viđev srušio Leh

Autor:

ATV

09.03.2026

15:20

Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех
Foto: Ustupljena fotografija

Poznati banjalučki trener Aleksandar Vuković preuzeo je Viđev iz Lođa i odmah na debiju ostvario pobjedu protiv favorizovanog Leha rezultatom 2:1.

Njegovu ekipu očekuje borba za opstanak, trenutno je klub iz Lođa u opasnoj zoni, a bodovi protiv Leha koji je kandidat za titulu mogu da budu okidač do kraja sezone.

"Drago mi je da smo pobijedili i što smo na pravi način odigrali na mom debiju. Nije jednostavno dobiti ovakav tim. Veoma sam srećan, čestitam mojoj ekipi. Ovo je ipak samo jedan mali korak. Pred nama je dugačak put. Bodovi su nam neophodni, vjerujem da možemo da nastavimo u dobrom smjeru", rekao je Vuković.

Svijet

Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi

Banjalučanin je prethodno skoro tri sezone vodio Pjast koji je s njim na klupi imao dobre rezultate. Krajem prošle sezone odlučio je da napusti Gljivice, a sada je prihvatio poziv iz Lođa te je ponovo na istoj misiji, da ostavi klub u poljskoj Ekstraklasi.

Aleksandar Vuković

fudbal

Poljska

