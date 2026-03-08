Logo
Gori Engleska zbog suspenzije Gvardioli: Pred finale ga otjerali na tribine

Гори Енглеска због суспензије Гвардиоли: Пред финале га отјерали на трибине
Foto: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Mančester siti je uspio da prođe u narednu fazu FA kupa pobjedom protiv Njukasla, ali su na tom meču izgubili Pepa Gvardiolu. On će biti suspendovan na naredna dva susreta zbog žutog kartona na utakmici sa "svrakama". Iako je Njukasl poveo pogotkom Harvija Barnsa preokrenuli su Savinjo i Marmuš na 3:1, a u 54. minutu njihov trener je zaradio žuti karton.

Razlog za to je sukob sa četvrtim sudijom Luisom Smiton nakon prekršaja iskusnog desnog beka Kjerana Tripijea nad Žeremijem Dokuom. Bunio se Katalonac, a kako mu je ovo šesti žuti karton ove sezone moraće na pauzu baš isto kao da je fudbaler. Dva meča će gledati sa tribina.

-Пеп-Гвардиола-31082025

Fudbal

Gvardiola ironično: Malo sam ljut na klub

Osim dvomeča u Ligi šampiona protiv Real Madrida Siti će naredna dva meča igrati sa Vest Hemom u Premijer ligi i Arsenalom u finalu liga kupa. Navijači su se zabrinuli da će propustiti taj meč, ali to neće biti slučaj jer suspenzija važi za FA kup i Premijer ligu. To znači da će drugi meč suspenzije odraditi 4. ili 5. aprila u četvrfinalu FA kupa.

Oglasio se i Pep

"Reći ću vam nešto, imamo sve rekorde u ovoj zemlji, ali sve, uprkos svemu. Imamo rekord menadžer s najviše žutih kartona, želim sve rekorde i sada ih imam. Suspenzija od dvije utakmice i idem na odmor naredne dvije utakmice.Postoje stvari koje nakon 10 godina ne mogu da razumijem. Naravno da ću braniti Dokua i sve svoje igrače", rekao je ljutiti Gvardiola na konferenciji za medije.

