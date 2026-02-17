Galatasaraj razbio Juventus u dramatičnom meču

Fudbaleri Juventusa upisali su još jedan težak poraz u Ligi šampiona od Galatasaraja i u teškoj su situaciji pred revanš u Torinu. Galata je slavila u Istanbulu sa 5:2.

Turski klub je već u 15. minutu stigao do prednosti preko Gabriela Sare, ali je Juventus odgovorio odmah u prvom napadu i preko Kopmajnersa izjednačio rezultat.

Isti fudbaler u 32. minutu meča donosi potpuni preokret Juventusu u Istanbulu i prednost od 2:1.

Drugo poluvrijeme počinje bolje za Galatu. Nakon četiri minuta Lang im donosi poravnanje, a u 60. minutu Sančez pravi novi preokret na meču vraća prednost Galati.

Da će ovo biti katastrofa za Juventus, a ne samo još jedan poraz, bilo je jasno u 67. minutu kada Kabal dobija drugi žuti karton nakon čega Stara dama ostaje sa igračem manje.

Lang ponovo pogađa za Galatu u 75. minutu na asistenciju Osimena i povećava prednost na 4:2.

Rezultat, a vjerovatno i prolaz Galate, obezbjeđujue Boej u 86. minutu kada postavlja konačnih 5:2.