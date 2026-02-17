Logo
Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

17.02.2026

20:35

Loto
Foto: ATV

Večerašnje izvlačenje lutrije Republike Srpske i Srbije prošlo je bez osvajača milionskih iznosa.

Tokom izvlačenja igre Džoker došlo je do tehničkog problema što je zbunilo gledaoce. Naime, voditeljka večerašnjeg izdanja pročitala je izvučene loto kuglice u igri Džoker.

Kada je došla do četvrte izvučene kuglice koja je bila označena brojem 3, što je na kraju i ispisano na ekranu. Međutim, kada je došla do petog broja koji je bio 7, na ekranu umjesto unošenja novog broja, broj 3 je promijenjen u broj 7.

лото

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 14. kolu

Na kraju je voditeljka pročitala sve izvučene brojeve, ali je zbog tehničke greške nedostajao jedan broj da se zaključi izvlačenje.

Zbog toga je morala ponovo da pročita izvučene brojeve, ali nažalost, nije bilo dobitnika nagradne vrijedne preko 700.000 KM.

