Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nastavio je svoj obračun sa predsjednikom PSS Draškom Stanivukovićem, ali i odbornicima PDP-a u NSRS.

Gotovo u svakom izlaganju Vukanović je prozivao Draška Stanivukovića i njegove poslanike, ali i koalicione partnere.

"Očekujem da se javljaju redom ljudi iz PDP-a, pošto su oni sad iz pokreta iz SS za sigurnu, stabilnu i najbolju Srpsku. Ja bih podsjetio ljude iz PDP-a na aferu broj 146 koju je Stanivuković plasirao u javnost prije nego što će postati gradonačelnik. Ima li neko da nije u partnerstvu sa onom jeguljom, gospodinom Radojičićem, ne možete ga uhvatiti za glavu, za rep, kao jegulja", rekao je Vukanović.

Republika Srpska Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

On poručuje da je mislio kad dođe Stanivuković, neće se niko zaustaviti do Krupe na Vrbasu od bježanja.

"I gle čuda, jegulja u zagrljaju. Ne znam kako se drži. Zamislite ta jegulja, generalni sekretar SNSD-a, dugogodišnji predsjednik NSRS sad nama došao da bude selektor opozicije i ko će biti kandidat", rekao je Vukanović.

On je kritikovao Stanivukovića i zbog netransparentnosti.

"Volio bih da znam da li je gospodin Kresojević sada investitor jednog stambenog objekta u partnerstvu sa ljudima koji su bili u novinarstvu, a sada se bave proizvodnjom struje. Kako to gospodin Kresojević i sva elita oko gospodina Stanivukovića, Mirna Savić Banjac, koliko su dobili ugovora mimo radnog vremena, imaju li tri-četiri primanja. PDP je prije govorio jedna plata, jedno primanje. Ja imam sigurno najveća realna primanja u NSRS, kao šef kluba i plus prihodi od pisanja, ja ne mogu da promijenim vrata na garaži. On ode u Pale 10.000 za spomenik, koliko za kola? 30.000 KM. Odakle ti momčino tri prostorije u Banjaluci i u 63 mjesta. Pošto se javljaju ljudi iz PDP-a, ko može danas u Banjaluci može kupiti stan bez kredita? Kaže kupio stan, dala mu baba. Kad su mu rekli da baba ne može za 300 godina imati toliku penziju, kaže uzeo kredit. Kako kredit kad ne uzimaš primanja? Kako forsiraš pokret, ja ne mogu tri kancelarije finansirati", rekao je Vukanović.

Na kraju se javio Bojan Kresojević, poslanik PDP/PSS u Narodnoj skupštini i poručio da se preko Vukanovića raspiruje sukob unutar opozicije.

"Imaćemo snage da ne raspirujemo sukob unutar opozicije jer to je u prilog u ove dvije kolone ovdje. To je prava simbioza da ste se svi okomili na Banjaluku i Draška Stanivukovića zato što ide prema naprijed. Ali nemojte to da radite, nije to dobro ni za vas ni za vaš rezultat na izborima. Nije uspjeh za mene lično da nešto kažem, nego da izvršimo pritisak na institucije da nešto riješe", rekao je Kresojević.