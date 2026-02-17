Dodik čestitao Siju kinesku Novu godinu

Izvor:
Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Kine Si Đinpingu kinesku Novu godinu, sa željom da donese mir, napredak i blagostanje narodu Kine, kao i nastavak uspješne saradnje i jačanja prijateljskih odnosa sa srpskim narodom.
"Uvjeren sam da će se i u narednom periodu razvijati partnerstvo zasnovano na uzajamnom poštovanju, razumijevanju i zajedničkim interesima",napisao je Dodik na Iksu.
On je predsjedniku Kine uputio najljepše želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i uspjeh u odgovornoj diplomatskoj misiji.
Predsjedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu upućujem srdačne čestitke povodom kineske Nove godine, kao i najljepše želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i uspjeh u Vašoj odgovornoj diplomatskoj misiji.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 17, 2026
Neka Nova godina donese mir, napredak i blagostanje narodu Narodne Republike…
"Želim da praznične dane provedete u radosti i dobrom raspoloženju, uz iskrene želje za uspješnu i prosperitetnu godinu", poručio je Dodik.
Kineska Nova godina počinje danas i trajaće do 5. februara 2027.
Početak kineske Nove godine proslavlja se u mnogim gradovima širom svijeta, gdje se u priređuju tradicionalne i moderne kulturno-umjetničke manifestacije.
