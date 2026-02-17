Logo
Dodik čestitao Siju kinesku Novu godinu

ATV

17.02.2026

18:07

0
Додик честитао Сију кинеску Нову годину
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Kine Si Đinpingu kinesku Novu godinu, sa željom da donese mir, napredak i blagostanje narodu Kine, kao i nastavak uspješne saradnje i jačanja prijateljskih odnosa sa srpskim narodom.

"Uvjeren sam da će se i u narednom periodu razvijati partnerstvo zasnovano na uzajamnom poštovanju, razumijevanju i zajedničkim interesima",napisao je Dodik na Iksu.

On je predsjedniku Kine uputio najljepše želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i uspjeh u odgovornoj diplomatskoj misiji.

"Želim da praznične dane provedete u radosti i dobrom raspoloženju, uz iskrene želje za uspješnu i prosperitetnu godinu", poručio je Dodik.

Kineska Nova godina počinje danas i trajaće do 5. februara 2027.

Početak kineske Nove godine proslavlja se u mnogim gradovima širom svijeta, gdje se u priređuju tradicionalne i moderne kulturno-umjetničke manifestacije.

Milorad Dodik

Kina

Republika Srpska

