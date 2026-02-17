Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

Prvi mu je čestitao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.



"Čestitam Siniši Karanu stupanje na dužnost predsjednika Republike Srpske. Kao prijatelj, saradnik i saborac, on je dio tima s kojim smo godinama zajedno gradili i branili politiku snažne, stabilne i ponosne Srpske", rekao je Dodik.

"I u narednom periodu ćemo, rame uz rame, nastaviti da vodimo Republiku Srpsku putem samostalnosti, slobode i razvoja. Naša snaga je u jedinstvu i u politici koja nikada ne odustaje od interesa našeg naroda. Pred nama su novi izazovi i nove pobjede - za još jaču Republiku Srpsku i sigurniju budućnost svih njenih građana" naveo je Dodik na Iksu.

Čestitka je stigla i od srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Čestitam novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu stupanje na dužnost, sa uvjerenjem da će je obavljati časno i odgovorno, kao i sve dosadašnje, rekla je Cvijanović.

"Želim mu puno sreće i uspjeha, kao i još mnogo zajedničkih pobjeda za Republiku Srpsku i sve njene građane. Sigurna sam da ćemo i ubuduće, složno i timski, nastaviti sigurnim putem razvoja, zaštite i jačanja Republike Srpske i njenih institucija, koji je trasirao predsjednik Milorad Dodik", navela je u objavi na Iksu.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poželio je Karanu mnogo snage, mudrosti i odgovornosti u obavljanju predsjedničke dužnosti.

"Iza nas su iscrpljujuće političke borbe, ali kao i decenijama unazad, u demokratskom društvu Republike Srpske pobjeđuje volja naroda. Novom predsjedniku želim mnogo snage, mudrosti i odgovornosti u obavljanju ove časne i zahtjevne dužnosti, na dobrobit svih građana Republike Srpske", napisao je Minić na Iksu.

