Logo
Large banner

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

17.02.2026

16:27

Komentari:

1
Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану
Foto: ATV

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan položio je svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prvi mu je čestitao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Čestitam Siniši Karanu stupanje na dužnost predsjednika Republike Srpske. Kao prijatelj, saradnik i saborac, on je dio tima s kojim smo godinama zajedno gradili i branili politiku snažne, stabilne i ponosne Srpske", rekao je Dodik.

"I u narednom periodu ćemo, rame uz rame, nastaviti da vodimo Republiku Srpsku putem samostalnosti, slobode i razvoja. Naša snaga je u jedinstvu i u politici koja nikada ne odustaje od interesa našeg naroda. Pred nama su novi izazovi i nove pobjede - za još jaču Republiku Srpsku i sigurniju budućnost svih njenih građana" naveo je Dodik na Iksu.

Čestitka je stigla i od srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Čestitam novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu stupanje na dužnost, sa uvjerenjem da će je obavljati časno i odgovorno, kao i sve dosadašnje, rekla je Cvijanović.

"Želim mu puno sreće i uspjeha, kao i još mnogo zajedničkih pobjeda za Republiku Srpsku i sve njene građane. Sigurna sam da ćemo i ubuduće, složno i timski, nastaviti sigurnim putem razvoja, zaštite i jačanja Republike Srpske i njenih institucija, koji je trasirao predsjednik Milorad Dodik", navela je u objavi na Iksu.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poželio je Karanu mnogo snage, mudrosti i odgovornosti u obavljanju predsjedničke dužnosti.

"Iza nas su iscrpljujuće političke borbe, ali kao i decenijama unazad, u demokratskom društvu Republike Srpske pobjeđuje volja naroda. Novom predsjedniku želim mnogo snage, mudrosti i odgovornosti u obavljanju ove časne i zahtjevne dužnosti, na dobrobit svih građana Republike Srpske", napisao je Minić na Iksu.


Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Siniša Karan

Željka Cvijanović

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Везе Српске и Србије нису само политичке и институционалне, већ историјске и породичне

Republika Srpska

Dodik: Veze Srpske i Srbije nisu samo političke i institucionalne, već istorijske i porodične

5 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Srpska ostaje na putu suverene politike i očuvanja Dejtonskog sporazuma

5 h

1
Ковачевић Изетбеговићу: Србима је Република Српска једина држава

Republika Srpska

Kovačević Izetbegoviću: Srbima je Republika Srpska jedina država

6 h

2
Синиша Каран-полагање заклетве

Republika Srpska

Siniša Karan položio zakletvu u Narodnoj skupštini

6 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner