Karan: Srpska ostaje na putu suverene politike i očuvanja Dejtonskog sporazuma

17.02.2026

14:58

Синиша Каран
Foto: ATV

Republika Srpska ostaje na putu suverene politike, očuvanja Dejtonskog sporazuma i odbrane ustavne pozicije Srpske, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan na konferenciji za novinare.

"Razlog koji je nametnut kao put ka prijevremenim izborima nije nastao u Srpskoj, već u pokušaju da se nadjača politička volja naroda i nametanjem normi koje nisu dobile saglasnost nadležnog zakonodavnog organa. To je u svijetu neviđena praksa – da neizabrani stranac interveniše i da se ta intervencija koristi kao osnov za političku eliminaciju", naveo je Karan.

Naglasio je da ta praksa nije put ka stabilnosti u BiH, već put ka pravnoj nesigurnosti i stvaranju opasnog presedana.

"Narodna volja se ne poništava političkim dekretom stranog namjesnika i Srpska takav pristup ne prihvata, ni kao pitanje političke volje, ni kao pitanje prava", naglasio je Karan.

Синиша Каран

Republika Srpska

Siniša Karan položio zakletvu u Narodnoj skupštini

Naveo je mandat Dodika nije bio politika konflikta, već politika ustavnosti – da se poštuje ono što je potpisano i garantovano Dejtonom.

"Zato i sada, ovdje pred vama, građanima, izražavam svoje poštovanje i zahvalnost upravo predsjedniku Dodiku na podršci i na njegovoj ličnoj žrtvi u odbrani Srpske. Da bismo razumjeli ovaj naš položaj, moramo razumjeti kako je nastao mirovni sporazum i ustavni okvir u kojem živimo. On nije slučajna formula niti improvizacija, on je rezultat bolnog iskustva i činjenice da su tri naroda na prostoru BiH imala tri različita viđenja budućnosti", istakao je Karan.

Siniša Karan

Predsjednik Republike Srpske

