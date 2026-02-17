Počela isplata naknade za borce

17.02.2026
14:11
U Republici Srpskoj je danas počela isplata naknade za odlikovane borce i članove porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske za 2025. godinu.
Pravo na ovu novčanu naknadu koristi 12.271 korisnik, odnosno 2.520 odlikovanih boraca i 9.751 član porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske.
Za ovu namjenu Budžetom je obezbijeđeno 5.463.338,87 KM.
