Logo
Large banner

Stevanović: Na putu Sarajevo-Foča prvo se radi sanacija klizišta

Izvor:

SRNA

17.02.2026

12:40

Komentari:

0
Зоран Стевановић
Foto: ATV

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da se na putnom pravcu Sarajevo-Foča prvo radi sanacija klizišta, zatim sanacija stubova mosta, a da je za saobraćaj prohodan alternativni putni pravac.

Stevanović je naveo da je ovaj put morao biti zatvoren, jer je postojala opasnost da dođe do urušavanja mosta.

"Radi se sanacija mosta, preduzete su sve mjere šta treba i mora da se učini i danas su ljudi po veoma lošem vremenu na terenu i rade", rekao je Stevanović u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanović ponovo izbačen sa sjednice NSRS

On je dodao da je očekivao da ovaj putni pravac bude pušten u normalan saobraćaj za 45 dana, a da, uprkos padavinama, očekuje da se to desi brzo.

Odgovarajući na tvrdnje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, Stevanović je rekao da putni pravac Foča-Gacko nije zatvoren i da su se jutros zbog snijega na ovom putu bila popriječila dva kamiona koji su imali ljetne gume.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Stevanović

sanacija klizišta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Северина

Scena

Severina se utegla u kožu, fanovi primijetili neobičan detalj

3 h

1
Случај злостављања дјетета у вртићу: Суд издао наредбу за изузимање снимака са видеонадзора

Hronika

Slučaj zlostavljanja djeteta u vrtiću: Sud izdao naredbu za izuzimanje snimaka sa videonadzora

3 h

0
Радник пумпе оптужен да је присвојио 351.346 КМ

Hronika

Radnik pumpe optužen da je prisvojio 351.346 KM

3 h

0
Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао

Hronika

Taksista pokosio radnika, pa potegao nož i pobjegao

3 h

0

Više iz rubrike

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Republika Srpska

Vukanović ponovo izbačen sa sjednice NSRS

4 h

14
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Vlada Srpske će sve učiniti da podrži mljekare, kriza privremena

4 h

0
НСРС

Republika Srpska

NSRS o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Srpske

4 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Danas polaganje zakletve predsjednika Republike Srpske

4 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

27

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner