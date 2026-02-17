Stevanović: Na putu Sarajevo-Foča prvo se radi sanacija klizišta

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da se na putnom pravcu Sarajevo-Foča prvo radi sanacija klizišta, zatim sanacija stubova mosta, a da je za saobraćaj prohodan alternativni putni pravac.

Stevanović je naveo da je ovaj put morao biti zatvoren, jer je postojala opasnost da dođe do urušavanja mosta.

"Radi se sanacija mosta, preduzete su sve mjere šta treba i mora da se učini i danas su ljudi po veoma lošem vremenu na terenu i rade", rekao je Stevanović u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je dodao da je očekivao da ovaj putni pravac bude pušten u normalan saobraćaj za 45 dana, a da, uprkos padavinama, očekuje da se to desi brzo.

Odgovarajući na tvrdnje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, Stevanović je rekao da putni pravac Foča-Gacko nije zatvoren i da su se jutros zbog snijega na ovom putu bila popriječila dva kamiona koji su imali ljetne gume.