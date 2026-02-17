Radnik pumpe optužen da je prisvojio 351.346 KM

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Ibrahima Hodžića (31) iz Gračanice kojeg terete da je jednu firmu iz Gračanice, u čijem je vlasništvu benzinska pumpa, oštetio za oko 350.000 KM.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti ga da je počinio krivično d‌jelo pronevjera u službi.

Po nalogu Tužilaštva istražitelji Sektora kriminalističke policije su juče, 16. februara, uhapsili Hodžića i predali ga u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je u optužnici Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog da se optuženom odredi mjera pritvora.

Optužnicom se Hodžić tereti da je u periodu od januara 2024. do januara 2025. godine, radeći kao prodavač na benzinskoj pumpi u vlasništvu jednog preduzeća iz Gračanice, kojem su po osnovu ugovora o radu bili povjereni poslovi prijema, kontrole i prodaje goriva i druge robe, vođenja pazara, nabavka, knjiženje i fakturisanje robe, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, prisvojio robu koja mu je bila povjerena u radu.

Unosio fiktivne dokumente

Kako se navodi u optužnici, on je u softverskom programu unosio fiktivne dokumente pod nazivom predatnica-izlaz, i tako neosnovano umanjio stanje robe u trgovačkoj evidenciji, sačinio ukupno 79 takvih dokumenata i tako prikrio prisvajanje robe.

Na taj način je kako se navodi u optužnici, prisvojio robu u ukupnoj vrijednosti od oko 350.000 KM, od čega se 270.000 KM odnosilo na gorivo, a 80.000 KM na drugu trgovačku robu, i tako oštetio ovo preduzeće za navedeni iznos.

Kako navode iz Tužilaštva, optužnica je potkrijepljena brojnim materijalnim dokazima, te je obavljeno kriminalističko-forenzičko vještačenje po vještaku informatičarke i digitalne forenzike, kao i ekonomsko-finansijsko vještačenje.

Policija je saopštila da su uhapsili I.H. (31) iz Gračanice, kojeg terete da je kao radnik, pravno lice sa područja Gračanice oštetio za 351.346 KM, prenose Nezavisne.