Taksista pokosio radnika, pa potegao nož i pobjegao

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

12:31

Foto: Pexels

Pripadnici policije tragaju za vozačem taksija koji je u nedjelju, u ulici Gospodara Vučića, izazvao incident u kojem je povrijeđen radnik JKP „Gradska čistoća“ Z. M. (20).

Incident se dogodio dok je mladi radnik obavljao svoje redovne radne zadatke. Prema nezvaničnim informacijama, taksista je automobilom naletio na Z. M. i udario ga u predjelu noge. Međutim, umjesto da se zaustavi i pruži pomoć, uslijedio je još brutalniji scenario.

„Nakon kontakta vozilom, vozač je izašao napolje i verbalno napao radnika. U jednom trenutku je potegao i nož na njega“, navodi izvor blizak istrazi.

Bjekstvo prije dolaska policije

Osumnjičeni taksista je pobjegao sa lica mjesta neposredno prije nego što je patrola policije stigla na adresu. Povrijeđeni mladić je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su mu ljekari konstatovali telesne povrede i ukazali neophodnu pomoć.

Policija intenzivno radi na identifikaciji NN lica i utvrđivanju svih okolnosti ovog napada, a očekuje se da će snimci sa nadzornih kamera u ulici Gospodara Vučića pomoći u lociranju nasilnika, prenosi Telegraf.

