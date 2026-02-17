Mediji: Tramp planira da dođe u Milano ako američki hokejaši budu u finalu

Predsjednik SAD Donald Tramp otputovaće u Italiju ukoliko se američki hokejaši planisiraju u finale Zimskih olimpijskih igara /ZOI/, javlja list "Korijere dela sera".

U izvještaju se navodi da je Trampov plan da gleda reprezentaciju SAD u finalu i da nakon toga prisustvuje ceremoniji zatvaranja ZOI u nedjelju, 22. februara.

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco počele su 6. februara.

Američka reprezentacija prošla je grupnu fazu takmičenja u hokeju na ledu i u četvrtfinalu će se sastati sa pobjednikom meča između Švedske i Letonije.

Nacionalna hokejaška liga SAD /NHL/ dozvolila je hokejašima iz NHL klubova da igraju za reprezentaciju na ZOI prvi put od 2014. godine.