Primao socijalnu pomoć, a vozio Ferari od 210.000 evra: Godinama varao državu da je beskućnik

17.02.2026

12:57

Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник
Foto: cottonbro studio/Pexels

U junu prošle godine saobraćajna policija u francuskom departmanu Vokluz, na jugu zemlje, zaustavila je automobil Ferrari Portofino koji se kretao brzinom od 247 kilometara na sat.

Tokom kontrole dokumenata ispostavilo se da je vozač formalno beskućnik, jer nije imao prijavljeno prebivalište. Tvrdio je i da luksuzni automobil, vrijedan oko 210.000 evra, pripada njegovoj majci.

Policija mu je odmah oduzela vozačku dozvolu i zaplijenila vozilo. Muškarac je pritom naveo da nema nikakve prihode i da nije zaposlen.

Međutim, provjerom njegovih navoda utvrđeno je da automobil zapravo pripada porodičnoj firmi za promet nekretnina, kojom je upravljao upravo on. U preduzeću su kao zaposleni ili vlasnici figurirali i njegova majka, brat i sestra, svi sa prebivalištem u susjednom departmanu Var.

Ovo otkriće pokrenulo je detaljnu istragu o prihodima i načinu života cele porodice, prenose francuski mediji.

Luksuzan život uz socijalnu pomoć

Istragom je utvrđeno da su članovi porodice godinama varali državu, primajući socijalnu pomoć, dok su u stvarnosti ostvarivali značajne prihode kroz neprijavljeno poslovanje.

Prema navodima francuske žandarmerije, otkrivena je razrađena finansijska šema. Tokom više godina njihova firma ostvarila je prihode veće od 1,6 miliona evra, dok je stil života osumnjičenih bio obilježen kupovinom u luksuznim prodavnicama i putovanjima na prestižne destinacije. Takav način života bio je u potpunoj suprotnosti sa njihovim prijavljenim socijalnim i poreskim statusom.

Hapšenje i zapljene

Prije nekoliko dana specijalne jedinice policije, zajedno sa pripadnicima drugih službi bezbjednosti i organa gonjenja, sprovele su akciju u kojoj su članovi porodice uhapšeni.

Tokom pretresa pronađeno je i zaplijenjeno gotovo 13.000 evra u gotovini, tri vozila ukupne vrijednosti oko 65.000 evra, skoro 67.000 evra na bankovnim računima, luksuzna roba i predmeti poput nakita, satova, obuće i kožne galanterije procijenjene vrijednosti veće od 170.000 evra, kao i nekretnine vrijedne više od 600.000 evra. Pronađena je i puška kalibra 22 sa pripadajućom municijom.

Članovi porodice terete se za rad na crno, pranje novca, zloupotrebu sredstava preduzeća i prevaru u vezi sa ostvarivanjem prava na državnu socijalnu pomoć.

Prema navodima portala francuske žandarmerije, državu su oštetili za gotovo 1,8 miliona evra.

Francuska

zloupotreba

Komentari (0)
