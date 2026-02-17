Logo
Large banner

Severina se utegla u kožu, fanovi primijetili neobičan detalj

17.02.2026

12:39

Komentari:

1
Северина
Foto: Instagram

Valentinovo u Podgorici ove godine imalo je poseban ritam, ali i modni momenat koji nije prošao nezapaženo.

Severina je Dan zaljubljenih provela na sceni pred hiljadama ljudi u prepunoj Bemax areni, gd‌je je održala veliki koncert ispunjen emocijama, energijom i vizuelnim spektaklom.

Od prvih taktova atmosfera je bila na vrhuncu. Publika je uglas pjevala njene hitove, a aplauzi su se nizali bez prestanka. Severina je još jednom potvrdila snažnu i dugogodišnju vezu sa svojim obožavaocima.

Kožni stajling u centru pažnje

Osim muzičkog dijela večeri, pažnju je, očekivano, privukao i njen stajling. Za nastup u crnogorskoj prijestonici odabrala je jednostavnu, ali upečatljivu kombinaciju – bijelu majicu, crne kožne pantalone i visoke crne štikle.

Kompletan izgled potpisuje dizajner Zigman, a upravo su pantalone bile detalj koji je izazvao najviše komentara na društvenim mrežama. Neobičan modni dodatak dao je kombinaciji dozu provokativnosti i glamura, dodatno naglašavajući Severinin prepoznatljiv scenski stil.

"Jesu li to tange?"

Nakon što je pjevačica podijelila fotografije i snimke sa koncerta na Instagramu, uslijedila je lavina reakcija.

"Jesu li to tange?", "Koliko moćan outfit", "Predivna Seve", "Obožavam je", samo su neki od komentara ispod objava.

Na snimcima se jasno vidi koliko je veče bilo nabijeno energijom. Severina je neumorno plesala, pjevala i komunicirala sa publikom, a u jednom trenutku, obasjana reflektorima, podigla je ruku prema publici koja joj je uzvratila istim žarom.

Još jedno Valentinovo tako je ostalo upamćeno – po spektakularnoj atmosferi, ali i po modnom detalju o kojem se i dalje priča, prenosi Dnevno.hr.

Podijeli:

Tagovi :

Severina

Pjevačica

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

4 h

0
Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

Scena

Prva reakcija Snežane Đurišić poslije vijesti da joj je pretučen sin

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Scena

Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao pomagače

6 h

0
Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Scena

Poznato ko je pretukao sina Snežane Đurišić

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

15

49

Iran zatvorio Hormuški moreuz

15

48

Vimbldon udario kontru Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner