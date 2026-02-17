Severina se utegla u kožu, fanovi primijetili neobičan detalj

Valentinovo u Podgorici ove godine imalo je poseban ritam, ali i modni momenat koji nije prošao nezapaženo.

Severina je Dan zaljubljenih provela na sceni pred hiljadama ljudi u prepunoj Bemax areni, gd‌je je održala veliki koncert ispunjen emocijama, energijom i vizuelnim spektaklom.

Od prvih taktova atmosfera je bila na vrhuncu. Publika je uglas pjevala njene hitove, a aplauzi su se nizali bez prestanka. Severina je još jednom potvrdila snažnu i dugogodišnju vezu sa svojim obožavaocima.

Kožni stajling u centru pažnje

Osim muzičkog dijela večeri, pažnju je, očekivano, privukao i njen stajling. Za nastup u crnogorskoj prijestonici odabrala je jednostavnu, ali upečatljivu kombinaciju – bijelu majicu, crne kožne pantalone i visoke crne štikle.

Kompletan izgled potpisuje dizajner Zigman, a upravo su pantalone bile detalj koji je izazvao najviše komentara na društvenim mrežama. Neobičan modni dodatak dao je kombinaciji dozu provokativnosti i glamura, dodatno naglašavajući Severinin prepoznatljiv scenski stil.

"Jesu li to tange?"

Nakon što je pjevačica podijelila fotografije i snimke sa koncerta na Instagramu, uslijedila je lavina reakcija.

"Jesu li to tange?", "Koliko moćan outfit", "Predivna Seve", "Obožavam je", samo su neki od komentara ispod objava.

Na snimcima se jasno vidi koliko je veče bilo nabijeno energijom. Severina je neumorno plesala, pjevala i komunicirala sa publikom, a u jednom trenutku, obasjana reflektorima, podigla je ruku prema publici koja joj je uzvratila istim žarom.

Još jedno Valentinovo tako je ostalo upamćeno – po spektakularnoj atmosferi, ali i po modnom detalju o kojem se i dalje priča, prenosi Dnevno.hr.