Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao pomagače

Sin pjevačice Snežane Đurišić Marko Gvozdenović (46) pretučen je sinoć u Humskoj ulici, a zadobio je teške tjelesne povrede. Napadač na Gvozdenovića identifikovan je kao M. Ć. i on je uhapšen.

Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog tužilaštva, osumnjičenom je na teret stavljeno krivično djelo teška tjelesna povreda.

Sumnja se da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog djela i za njima se i dalje traga.

Osumnjičenom M. Ć. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu da bude priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo će se, nakon obavljenog saslušanja, oglasiti o daljem postupanju.

Prema nezvaničnim informacijama, Marko Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mjesto misleći da će sa komšijom riješiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umjesto dijaloga, uslijedila je serija udaraca.

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji.