Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao pomagače

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

10:16

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Sin pjevačice Snežane Đurišić Marko Gvozdenović (46) pretučen je sinoć u Humskoj ulici, a zadobio je teške tjelesne povrede. Napadač na Gvozdenovića identifikovan je kao M. Ć. i on je uhapšen.

Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog tužilaštva, osumnjičenom je na teret stavljeno krivično djelo teška tjelesna povreda.

Оружје

Hronika

Kod osumnjičenog za porodično nasilje pronađeno oružje

Sumnja se da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog djela i za njima se i dalje traga.

Osumnjičenom M. Ć. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu da bude priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo će se, nakon obavljenog saslušanja, oglasiti o daljem postupanju.

Prema nezvaničnim informacijama, Marko Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mjesto misleći da će sa komšijom riješiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umjesto dijaloga, uslijedila je serija udaraca.

илу-палента-доручак-оброк-јело-02102025

Savjeti

Lako se priprema: Ako želite da vam crijeva rade kao sat onda je ovaj doručak najbolji izbor

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji.

