Logo
Large banner

Poznato ko je pretukao sina Snežane Đurišić

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

09:10

Komentari:

0
Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka Gvozdenovića, sina poznate pjevačice Snežane Đurišić. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda odmah prebačen u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama, Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mjesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umjesto dijaloga, uslijedila je serija udaraca.

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji.

Снежана Ђуришић- 01092025

Scena

Pretučen sin Snežane Đurišić

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mjesta i obavili uviđaj.

Identitet osumnjičenog je poznat policiji. Trenutno se radi na lociranju i privođenju muškarca koji se sumnjiči za ovo prebijanje. Uzimaju se izjave stanara zgrade kako bi se sklopila puna slika incidenta kaže izvor.

Snežana Đurišić se za sada nije oglašavala povodom ovog nemilog događaja.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Snežana Đurišić

Tuča

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЕУ

Svijet

Zabrana uvoza ruske nafte košta EU više od 20 milijardi evra

2 h

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

2 h

0
Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

Društvo

Potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Foča

2 h

0
Пазите се у наредних 7 дана: Ретроградни ход планета свима доноси хаос

Zanimljivosti

Pazite se u narednih 7 dana: Retrogradni hod planeta svima donosi haos

2 h

0

Više iz rubrike

Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Pretučen sin Snežane Đurišić

2 h

0
Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

Scena

Posljednja objava Roberta Duvala: Nekoliko dana pred smrt našalio se na društvenim mrežama

13 h

1
Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

Scena

Baka Prase pozirao pored zapaljenog džipa, pa poslao poruku reketašima

16 h

0
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Scena

Isplivao snimak auta Bake Praseta prije nego što je zapaljen: Nekoliko sati prije požara upozoren?

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

11

12

Ometao saobraćaj pa naduvao 3,9 promila: U centru Banjaluke uhapšen pijani pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner