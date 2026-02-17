Poznato ko je pretukao sina Snežane Đurišić

Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka Gvozdenovića, sina poznate pjevačice Snežane Đurišić. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda odmah prebačen u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama, Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mjesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umjesto dijaloga, uslijedila je serija udaraca.

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji.

Scena Pretučen sin Snežane Đurišić

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mjesta i obavili uviđaj.

Identitet osumnjičenog je poznat policiji. Trenutno se radi na lociranju i privođenju muškarca koji se sumnjiči za ovo prebijanje. Uzimaju se izjave stanara zgrade kako bi se sklopila puna slika incidenta kaže izvor.

Snežana Đurišić se za sada nije oglašavala povodom ovog nemilog događaja.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.