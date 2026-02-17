Pazite se u narednih 7 dana: Retrogradni hod planeta svima donosi haos

Retrogradni hod planeta 2026. donosi turbulencije i mijenja planove. Otkrijte koji znak mora biti posebno oprezan i kako da preživite haos.

Ako vam se čini da ovih dana tehnika otkazuje poslušnost, a komunikacija sa bližnjima nailazi na zid ćutanja, niste to umislili.

U narednih sedam dana, retrogradni hod preuzima glavnu riječ na nebu, donoseći energiju koja će testirati granice vašeg strpljenja, a jedan horoskopski znak će to posebno osjetiti. Ovo nije samo još jedan loš period, ovo je kosmički signal da stanete i preispitate kuda zapravo idete.

Zašto retrogradni hod planeta 2026 izaziva toliku pometnju?

Kada planete krenu svojim prividnim hodom unazad, one ne mijenjaju fizički pravac, ali njihova energija se okreće ka unutra. To znači da se sve ono što ste gurali pod tepih sada vraća na naplatu. Retrogradni hod d‌jeluje kao nevidljiva kočnica u vašem životu. Umjesto da jurite za novim prilikama, univerzum vas tjera da završite započeto. Očekujte kašnjenja, izgubljene poruke i povratak ljudi iz prošlosti na koje ste možda zaboravili.

Ključno je da razumijete da ovo nije kazna. Ovo je prilika za reviziju. Zamislite da vozite automobil velikom brzinom, ali niste primijetili da vam curi ulje. Ovaj astrološki aspekt vas prisiljava da stanete u zaustavnu traku prije nego što motor potpuno prokuva. Iako je frustrirajuće, to je zapravo zaštita.

Upozorenje: D‌jevica ulazi u crvenu zonu

Dok će svi osjetiti turbulencije, jedan znak će proći kroz pravi mali pakao. Drage D‌jevice, vežite pojaseve. Vaša potreba za savršenstvom i redom biće direktno napadnuta. Retrogradni hod će u vaš život unijeti nered koji organski ne podnosite. Planovi će se mijenjati u pet do dvanaest, a detalji oko kojih ste se toliko trudili mogu postati nebitni preko noći.

Imaćete osjećaj kao da gubite kontrolu, što je za vas najveći strah.

Međutim, tajna preživljavanja ove sedmice leži u fleksibilnosti. Ako pokušate da plivate uzvodno, samo ćete biti iscrpljeni. Pustite da stvari idu svojim tokom, ma koliko to d‌jelovalo haotično.

Trikovi za preživljavanje kosmičke oluje

Ne morate biti žrtva loših aspekata. Postoje načini da okrenete igru u svoju korist i izađete iz ovog perioda mudriji i jači.

Uključite "bekup" za sve: Bilo da su u pitanju podaci na računaru ili emotivni planovi, imajte rezervnu opciju. Tehnologija je posebno osjetljiva dok traje retrogradni hod.

Brojte do deset prije odgovora: Nesporazumi će biti svakodnevna pojava. Ono što vi kažete i ono što druga strana čuje biće dvije različite stvari. Strpljenje je vaše najjače oružje.

Odložite velike odluke: Ako planirate potpisivanje ugovora ili veliku kupovinu, sačekajte da prođe ovih sedam dana. Sada nije trenutak za dugoročne obaveze.

Na kraju dana, zapamtite da je svaki haos samo uvod u novi red. Nema ljepšeg osjećaja od onog trenutka kada se bura stiša, a vi shvatite da ste preživjeli i naučili važnu lekciju o sebi.

Ovaj retrogradni hod planeta 2026. nije tu da vas slomi, već da vas ojača. Iskoristite naredne dane da usporite, dišete duboko i posvetite se onome što je zaista važno.

Ne čekajte da vas život natjera na promjenu - budite vi ta promjena već danas, prenosi Superžena.