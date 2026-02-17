Horoskop za 17. februar: Šta nam zvijezde donose danas?

Donosimo vam kompletnu astrološku prognozu za utorak, 17. februar 2026. godine.

Ovan

Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka biće važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Nervna napetost.

Bik

Fokus je na novcu. Moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Osjetljiv stomak.

Blizanci

U centru ste komunikacije. Moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se. Partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor.

Rak

Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje. Partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac.

Lav

Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni. Slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije.

Djevica

Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtijeva prilagođavanje.

Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Osjetljiv probavni sistem.

Vaga

Moguća promjena u vezi projekta ili finansija. Dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flert. Napetost u donjem dijelu leđa.

Škorpija

Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor.

Strijelac

Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova.

Jarac

Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Ukočenost u tijelu.

Vodolija

Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost.

Ribe

Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.