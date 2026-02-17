Logo
Large banner

Horoskop za 17. februar: Šta nam zvijezde donose danas?

Izvor:

Agencije

17.02.2026

07:12

Komentari:

0
Хороскоп за 17. фебруар: Шта нам звијезде доносе данас?
Foto: Pixabay

Donosimo vam kompletnu astrološku prognozu za utorak, 17. februar 2026. godine.

Ovan

Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka biće važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Nervna napetost.

Bik

Fokus je na novcu. Moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Osjetljiv stomak.

Blizanci

U centru ste komunikacije. Moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se. Partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor.

Rak

Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje. Partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac.

Lav

Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni. Slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije.

Djevica

Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtijeva prilagođavanje.

Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Osjetljiv probavni sistem.

Vaga

Moguća promjena u vezi projekta ili finansija. Dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flert. Napetost u donjem dijelu leđa.

Škorpija

Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor.

Strijelac

Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova.

Jarac

Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Ukočenost u tijelu.

Vodolija

Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost.

Ribe

Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

dnevni horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје

Društvo

Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje

4 h

0
Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

BiH

Olovo u krvi: Hoće li FBiH proglasiti vanredno stanje u Varešu?

4 h

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Gradovi i opštine

Nastavak protesta u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

4 h

0
НСРС о стању у сектору мљекарства и пољопривреде

Republika Srpska

NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede

4 h

0

Više iz rubrike

Призор који је расплакао многе: Пријатељство вука и јањета

Zanimljivosti

Prizor koji je rasplakao mnoge: Prijateljstvo vuka i janjeta

13 h

0
Направљен колач тежак 720 килограма

Zanimljivosti

Napravljen kolač težak 720 kilograma

17 h

0
Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

Zanimljivosti

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

22 h

0
Извела бившу од мужа

Zanimljivosti

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner