Logo
Large banner

Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje

17.02.2026

07:11

Komentari:

0
Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Prepodobnog Isidora Pelusiota, jednog od najučenijih ljudi svog doba i zaštitnika onih koji žive od pisane riječi.

Prepodobni Isidor Pelusiot rođen je u Egiptu u uglednoj i bogatoj aleksandrijskoj porodici. Predanje kaže da je bio jedan od najobrazovanijih ljudi onog doba, ali da je riješio da se odrekne svog bogatstva i slave i život posveti duhovnim vrijednostima i ljubavi prema Hristu.

протест Сарајево

Gradovi i opštine

Nastavak protesta u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

"Važnije je poučavati se dobrodeteljnom životu nego li krasnorječivom propovijedanju".

Ubrzo se pročuo kao veliki branilac i tumač pravoslavne vjere, pa su kod njega dolazili mnogi, čak i drugi mudraci i sveti ljudi kako bi im tumačio Sveto pismo. Kada nisu mogli da dođu, Isidor im je pisao - prema tvrdnjama istoričara Nikifora Sveti Isidor je napisao preko deset hiljada pisama raznim licima, u kojima je jedne ukorijevao, druge savjetovao, treće tešio, četvrte poučavao.

"Ako ko želi da mu se vrline pokažu velikim, neka ih smatra malim, i one će se zaista pokazati velikim".

Cijeli život je proveo tako, slaveći Hrista i pišući u njegovu slavu. Poživio je dugo i umro u dubokoj starosti oko 436. godine.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Republika Srpska

NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede

Prepodobni Isidor Pelusiot danas se smatra zaštitnikom pisaca, književnika i svih onih koji žive od pisane riječi.

Njegove pouke mogu da pomognu ovim ljudima ne samo na poslovnom polju nego i, što je mnogo važnije, duhovnom razvoju. Prvo i osnovno pravilo za Isidora: "Prvo tvoriti, pa onda učiti, po primjeru Gospoda Isusa."

Danas je prilika da se podsjetimo vrijednosti mudrosti, pismenosti, molitve i duhovnog života koje je ovaj svetitelj promovisao. Njegove pouke i danas inspirišu vjernike da žive pravedno, njeguju unutrašnji mir i posvete se višim vrijednostima.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

vjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Svijet

Maserka umrla na poslu: Cijeli dan radila bez pauze, kod kuće je čekalo dvoje djece

4 h

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Kamiondžija iz Doboja poginuo u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

12 h

0
Алекса Аврамовић се повриједио

Košarka

Aleksa Avramović se povrijedio

12 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Lideri Zapadne Evrope i dalje u svijetu iluzija

12 h

0

Više iz rubrike

Возачи опрез, дивљи коњи преко Романије!

Društvo

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

15 h

0
Стан

Društvo

Kupiti ili iznajmiti stan?

16 h

0
Васпитачи најавили штрајк- рад вртића још неизвјестан

Društvo

Vaspitači najavili štrajk- rad vrtića još neizvjestan

16 h

0
Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

Društvo

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner