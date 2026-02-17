Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Prepodobnog Isidora Pelusiota, jednog od najučenijih ljudi svog doba i zaštitnika onih koji žive od pisane riječi.

Prepodobni Isidor Pelusiot rođen je u Egiptu u uglednoj i bogatoj aleksandrijskoj porodici. Predanje kaže da je bio jedan od najobrazovanijih ljudi onog doba, ali da je riješio da se odrekne svog bogatstva i slave i život posveti duhovnim vrijednostima i ljubavi prema Hristu.

"Važnije je poučavati se dobrodeteljnom životu nego li krasnorječivom propovijedanju".

Ubrzo se pročuo kao veliki branilac i tumač pravoslavne vjere, pa su kod njega dolazili mnogi, čak i drugi mudraci i sveti ljudi kako bi im tumačio Sveto pismo. Kada nisu mogli da dođu, Isidor im je pisao - prema tvrdnjama istoričara Nikifora Sveti Isidor je napisao preko deset hiljada pisama raznim licima, u kojima je jedne ukorijevao, druge savjetovao, treće tešio, četvrte poučavao.

"Ako ko želi da mu se vrline pokažu velikim, neka ih smatra malim, i one će se zaista pokazati velikim".

Cijeli život je proveo tako, slaveći Hrista i pišući u njegovu slavu. Poživio je dugo i umro u dubokoj starosti oko 436. godine.

Prepodobni Isidor Pelusiot danas se smatra zaštitnikom pisaca, književnika i svih onih koji žive od pisane riječi.

Njegove pouke mogu da pomognu ovim ljudima ne samo na poslovnom polju nego i, što je mnogo važnije, duhovnom razvoju. Prvo i osnovno pravilo za Isidora: "Prvo tvoriti, pa onda učiti, po primjeru Gospoda Isusa."

Danas je prilika da se podsjetimo vrijednosti mudrosti, pismenosti, molitve i duhovnog života koje je ovaj svetitelj promovisao. Njegove pouke i danas inspirišu vjernike da žive pravedno, njeguju unutrašnji mir i posvete se višim vrijednostima.