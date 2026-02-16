Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da lideri Zapadne Evrope nastavljaju da žive u svijetu iluzija, vjerujući da će Ukrajina izaći kao pobjednik iz sukoba sa Rusijom.

On je napomenuo da su zapadnoevropski političari spremni da nastave da pružaju vojnu podršku Ukrajini "dok se Rusija ne iscrpi", međutim, istakao je, ko može da povjeruje u to da će Rusi ostati bez snage prije Ukrajine?

- To je nešto iz svijeta iluzija - rekao je Orban na sastanku sa parlamentarnom frakcijom vladajuće stranke Fides - Mađarski građanski savez.

On je istakao da ruske rezerve znatno premašuju ukrajinske, čak i uzimajući u obzir podršku koju dobija od Evrope, prenio je televizijski kanal M1.

Orban je podsjetio da su 1944-1945. godine ljudi, takođe, govorili da će Moskva uskoro biti uništena, ali od tada je Rusija postala nuklearna sila, dok Nijemci tek sada počinju da se naoružavaju.

Orban je osudio postupke zapadnoevropskih političara kao neodgovorne jer žele da produže sukob u Ukrajini i ometaju njegovo mirno rješavanje.