Pucnjava na klizalištu: Ima mrtvih

Najmanje dvije osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.
Prema prvim informacijama, ubijena je jedna djevojka.
Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.
WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB— BNO News (@BNONews) February 16, 2026
U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.
