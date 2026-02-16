Pucnjava na klizalištu: Ima mrtvih

Najmanje dvije osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.

Prema prvim informacijama, ubijena je jedna djevojka.

Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.

WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB — BNO News (@BNONews) February 16, 2026

U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.

(b92)