Pucnjava na klizalištu: Ima mrtvih

B92

16.02.2026

22:18

Пуцњава на клизалишту: Има мртвих
Foto: Printscreen/X

Najmanje dvije osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.

Prema prvim informacijama, ubijena je jedna djevojka.

Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.

U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.



