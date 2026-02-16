Stejt department: Evropa mora da preokrene svoj pad

Stejt department upozorio je da je evropska civilizacija u opadanju i da mora pronaći način da to preokrene.

- Civilizacija koja je svijetu dala Betovena, uspostavila vladavinu prava, izgradila Sikstinsku kapelu i oplovila svijet mora da odbaci okove srama i sumnje u sebe. Evropa mora da preokrene svoj pad. Evropa mora da preživi - navodi se u saopštenju Stejt departmenta na svom zvaničnom nalogu na Iksu.

The civilization that gave the world

Beethoven, established the rule of law, built the Sistine Chapel, and circumnavigated the globe must cast off the shackles of shame and self-doubt.



Europe must reverse its decline.



Europe must survive. pic.twitter.com/zsqJmyl0BV — Department of State (@StateDept) February 16, 2026

Objava je uključivala i fotografiju državnog sekretara Marka Rubija tokom njegovog govora na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti 14. februara kada je rekao da se neslaganja između SAD i evropskih zemalja objašnjavaju dubokom zabrinutošću Vašingtona za budućnost Evrope, da Vašington želi da Evropa bude jaka i sposobna da preživi, te kritikovao ideju svijeta bez granica i zamjene nacionalnih interesa globalnim poretkom.