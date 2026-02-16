Stejt department: Evropa mora da preokrene svoj pad

16.02.2026
21:27
Komentari:0
Stejt department upozorio je da je evropska civilizacija u opadanju i da mora pronaći način da to preokrene.
- Civilizacija koja je svijetu dala Betovena, uspostavila vladavinu prava, izgradila Sikstinsku kapelu i oplovila svijet mora da odbaci okove srama i sumnje u sebe. Evropa mora da preokrene svoj pad. Evropa mora da preživi - navodi se u saopštenju Stejt departmenta na svom zvaničnom nalogu na Iksu.
The civilization that gave the world— Department of State (@StateDept) February 16, 2026
Beethoven, established the rule of law, built the Sistine Chapel, and circumnavigated the globe must cast off the shackles of shame and self-doubt.
Europe must reverse its decline.
Europe must survive. pic.twitter.com/zsqJmyl0BV
Objava je uključivala i fotografiju državnog sekretara Marka Rubija tokom njegovog govora na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti 14. februara kada je rekao da se neslaganja između SAD i evropskih zemalja objašnjavaju dubokom zabrinutošću Vašingtona za budućnost Evrope, da Vašington želi da Evropa bude jaka i sposobna da preživi, te kritikovao ideju svijeta bez granica i zamjene nacionalnih interesa globalnim poretkom.
