Stejt department: Evropa mora da preokrene svoj pad

16.02.2026

21:27

Стејт департмент: Европа мора да преокрене свој пад

Stejt department upozorio je da je evropska civilizacija u opadanju i da mora pronaći način da to preokrene.

- Civilizacija koja je svijetu dala Betovena, uspostavila vladavinu prava, izgradila Sikstinsku kapelu i oplovila svijet mora da odbaci okove srama i sumnje u sebe. Evropa mora da preokrene svoj pad. Evropa mora da preživi - navodi se u saopštenju Stejt departmenta na svom zvaničnom nalogu na Iksu.

Objava je uključivala i fotografiju državnog sekretara Marka Rubija tokom njegovog govora na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti 14. februara kada je rekao da se neslaganja između SAD i evropskih zemalja objašnjavaju dubokom zabrinutošću Vašingtona za budućnost Evrope, da Vašington želi da Evropa bude jaka i sposobna da preživi, te kritikovao ideju svijeta bez granica i zamjene nacionalnih interesa globalnim poretkom.

