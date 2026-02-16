Simulator za oporavak od moždanog udara: Koristi virtuelnu stvarnost i vještačku inteligenciju

U Rusiji je razvijen simulator koji koristi virtuelnu stvarnost (VR) i vještačku inteligenciju (AI) za rehabilitaciju fine motorike kod pacijenata koji su pretrpeli moždani udar ili traumatsku povredu mozga.

Takođe, koristi se i kod onih koji pate od neurodegenerativnih bolesti.

"Samarski državni medicinski univerzitet ruskog Ministarstva zdravlja (SamSMU) razvio je simulator ReviHand za radnu terapiju i rehabilitaciju fine motorike. Simulator je hardverski i softverski sistem (HSS) za medicinsku i socijalnu rehabilitaciju pacijenata korišćenjem metoda radne terapije zasnovanih na virtuelnoj stvarnosti, neuronskim mrežama i taktilnoj povratnoj sprezi", navodi se u saoštenju pres-služba univerziteta, prenosi TASS.

Simulator se može koristiti u slučajevima akutnih cerebrovaskularnih incidenata, traumatskih povreda mozga, oštećenja viših kortikalnih funkcija, uključujući i one koje su rezultat neurodegenerativnih bolesti, kao i drugih patoloških stanja praćenih parezom ili poremećenom koordinacijom gornjih udova.

"Ključna karakteristika kompleksa je njegov multisenzorni pristup: vizuelne slike, stvarni pokreti i taktilna povratna informacija rade istovremeno. Ova kombinacija stimuliše neuroplastičnost - sposobnost mozga da formira nove neuronske veze i zaobilazi ih kako bi zamenio oštećene. Kao rezultat toga, oporavak ne postaje mehaničko ponavljanje vježbi, već smislena preobuka mozga za kontrolu tijela i svakodnevnih aktivnosti", rekao je Aleksandar Zaharov, direktor Instituta za neuronaučna istraživanja Samarskog državnog medicinskog univerziteta.

Prototip simulatora je sada razvijen i testiran, a potpuno funkcionalan radni prototip planiran je za 2027. godinu.