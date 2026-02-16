Hiljade asteroida bi mogle uništiti gradove, NASA nema načina da ih prati

Naučnici još uvijek ne znaju lokaciju hiljada asteroida koji bi mogli da unište čitave gradove, upozorio je šef kancelarije za planetarnu odbranu NASA-e.

Dr Keli Fast, koja vodi napore agencije za praćenje objekata blizu Zemlje, poput asteroida i kometa, rekla je da lokacija oko 15.000 svemirskih stena srednje veličine ostaje nepoznata, piše Telegraf .

Ovi asteroidi, koje naučnici često opisuju kao „ubice gradova“, široki su najmanje 140 metara. Ako bi takav objekat udario u naseljeno područje, mogao bi „izazvati ogromnu regionalnu štetu“, rekao je dr Fast na godišnjoj konferenciji Američkog udruženja za unapređenje nauke u Finiksu.

Njeno upozorenje ponovila je dr Nensi Šabot, planetarna naučnica sa Univerziteta Džons Hopkins, koja je istakla da planeta ne bi imala načina da se brani ako bi se takav asteroid našao na putanji sudara sa Zemljom.

Ne postoji „rezervni plan“

Dr Šabo je vodio misiju DART (Test preusmeravanja dvostrukog asteroida), u kojoj je namenski napravljena letjelica udarila u mali mjesec Dimorfos brzinom od oko 22.500 kilometara na sat kako bi promijenila njegovu orbitu. Misija je bila uspješna i predstavljena je kao ključni korak u zaštiti Zemlje.

Ali problem, upozorila je, jeste što trenutno ne postoji nijedna druga letjelica spremna za sličnu misiju. „DART je bio odlična demonstracija. Ali nemamo drugu letjelicu spremnu za upotrebu ako se pojavi pretnja“, rekla je dr Šabot.

Dodala je: „Ako bi se nešto poput asteroida YR4 kretalo ka Zemlji, trenutno ne bismo imali ništa da ga aktivno skrenemo. Mogli bismo biti spremni za takvu prijetnju, ali ne vidim da se ulaže u to.“

Alarm zbog 4. godine

Astronomi su bili u stanju visoke pripravnosti prije dve godine kada je izgledalo da bi svemirska stena veličine fudbalskog terena mogla da udari Zemlju. Asteroid YR4 je proletio pored naše planete na Božić 2024. godine, ali je primjećen tek nedjelju dana kasnije.

Analiza je pokazala da se udaljava velikom brzinom, ali i da bi njegova orbita mogla da ga dovede na kurs sudara sa Zemljom 2032. godine. Procenjeni rizik od sudara u jednom trenutku dostigao je četiri procenta, prije nego što je detaljnija analiza pokazala da bi asteroid ipak promašio Zemlju.

Uprkos tome, i dalje postoji mogućnost da bi mogao da udari u Mjesec, a neke studije sugerišu da bi takav udar mogao biti vidljiv sa Zemlje golim okom.

Najveći nisu problem

Dr Fast je objasnila da se najveći asteroidi, oni veći od jednog kilometra u prečniku, lakše uočavaju na nebu. Glavna briga, rekla je, jeste kod objekata srednje veličine, dovoljno velikih da izazovu ozbiljne posljedice, ali dovoljno malih da ponekad izbjegnu otkrivanje.

Kada su je pitali šta je drži budnom noću, odgovorila je: „Zapravo me brinu asteroidi za koje ne znamo. Ne brinemo se zbog ogromnih, filmskih, jer znamo gdje se nalaze. Problem su oni srednje veličine koji bi mogli da izazovu regionalnu štetu. A ne znamo gdje se svi nalaze.“

Novi teleskop

Da bi postigla svoj cilj pronalaženja i praćenja više od 90 odsto objekata blizu Zemlje većih od 140 metara, NASA gradi novi svemirski teleskop. Dr Fast je upozorio da je agencija trenutno „samo 40 odsto“ tog cilja, što znači da lokacija oko 15.000 takvih objekata ostaje nepoznata.

Očekuje se da će misija NEO Surveyor (Near-Earth Object Surveyor) biti lansirana sljedeće godine i trebalo bi da bude u stanju da bolje detektuje i svjetle i tamne asteroide, koje je najteže uočiti. „Skeniramo nebo kako bismo pronašli asteroide prije nego što oni pronađu nas“, zaključio je dr Fast.