Pao Iks, korisnici prijavljuju probleme

Izvor:

Agencije

16.02.2026

15:00

Пао Икс, корисници пријављују проблеме
Foto: Tanjug / AP / Noah Berger

Društvena mreža Iks trenutno ne radi. Korisnici širom Srbije, ali i regiona prijavljuju da ne mogu da pristupe ni svojim nalozima, ali ni sadržaju na mreži.

Nekadašnji Tviter korisnicima šalje dobro poznatu poruku “can not retrieve posts at this time”.

Kako se vidi na sajtu koji bilježi probleme sa društvenim mrežama, Iks je prestao da radi oko 14.05 po našem vremenu.

Pojedini korisnici društvenim mreža prijavljivali su i probleme sa Instagramom.

Tviter

