Logo
Large banner

Istraživanje pokazalo: Lavovi živjeli na teritoriji Japana

15.02.2026

17:50

Komentari:

0
Лавови
Foto: Iurii Ivashchenko/Pexels

Lavovi su lutali velikim dijelom Japana prije više desetina hiljada godina, objavili su kineski istraživači nakon što je utvrđeno da fosili za koje se dugo smatralo da su ostaci tigrova pripadaju izumrloj vrsti lavova.

Studija, objavljena u časopisu "Zbornik radova Nacionalne akademije nauka", ukazuje da je DNK analiza proteina u fosilima pokazala da je riječ o ostacima pećinskih lavova, prenosi Srna.

Naučnici sa Univerziteta u Pekingu prethodno su prikupili organski materijal iz 26 fosila širom Japana.

"Naši nalazi dovode u pitanje dugogodišnje mišljenje da su se tigrovi nekada sklonili u Japan i pokazuju da su, umjesto toga, pećinski lavovi bili široko rasprostranjeni u sjeveroistočnoj Aziji tokom ovog perioda", objavili su naučnici.

Продаје двије куће за 15.000 евра

Srbija

Dragan prodaje dvije kuće i plac za svega 15.000 evra

Lavovi su napustili Afriku prije oko milion godina i proširili se po Evroaziji, stigavši do Japana prije 73.000 do 38.000 godina, kada je niži nivo mora povezivao arhipelag sa kontinentom.

Fosilni dokazi iz prefekture Jamaguči ukazuju na to da su stigli do zapadnog Japana.

Ljudi su stigli u ove oblasti prije oko 40.000 do 35.000 godina, a pećinski lavovi su vjerovatno izumrli prije oko 10.000 godina.

Podijeli:

Tagovi :

lavovi

Japan

istraživanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Nauka i tehnologija

Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju

6 h

0
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Nauka i tehnologija

Novi astronauti stigli na Međunarodnu svemirsku stanicu

10 h

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Nauka i tehnologija

Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

10 h

0
Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

Nauka i tehnologija

Fosil star 307 miliona godina otkriva najranijeg poznatog biljojeda

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Crvenim tepihom prošetala u providnoj haljini i napravila haos

21

00

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

20

37

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

20

20

Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

20

14

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner