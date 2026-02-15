Istraživanje pokazalo: Lavovi živjeli na teritoriji Japana

Lavovi su lutali velikim dijelom Japana prije više desetina hiljada godina, objavili su kineski istraživači nakon što je utvrđeno da fosili za koje se dugo smatralo da su ostaci tigrova pripadaju izumrloj vrsti lavova.

Studija, objavljena u časopisu "Zbornik radova Nacionalne akademije nauka", ukazuje da je DNK analiza proteina u fosilima pokazala da je riječ o ostacima pećinskih lavova, prenosi Srna.

Naučnici sa Univerziteta u Pekingu prethodno su prikupili organski materijal iz 26 fosila širom Japana.

"Naši nalazi dovode u pitanje dugogodišnje mišljenje da su se tigrovi nekada sklonili u Japan i pokazuju da su, umjesto toga, pećinski lavovi bili široko rasprostranjeni u sjeveroistočnoj Aziji tokom ovog perioda", objavili su naučnici.

Lavovi su napustili Afriku prije oko milion godina i proširili se po Evroaziji, stigavši do Japana prije 73.000 do 38.000 godina, kada je niži nivo mora povezivao arhipelag sa kontinentom.

Fosilni dokazi iz prefekture Jamaguči ukazuju na to da su stigli do zapadnog Japana.

Ljudi su stigli u ove oblasti prije oko 40.000 do 35.000 godina, a pećinski lavovi su vjerovatno izumrli prije oko 10.000 godina.