Logo
Large banner

Osoblje ambasade BiH u Teheranu napustilo Iran

Izvor:

Avaz

08.03.2026

09:14

Komentari:

0
Иран Техеран напад
Foto: Tanjug/AP Photo

Članovi osoblja ambasade BiH u Teheranu napustili su Iran i juče u popodnevnim satima sletjeli na sarajevski aerodrom.

Kako je "Avazu" potvrdio ambasador Nijaz Čardaklija, ambasada BiH u Teheranu, kao i neke druge, uz angažman lokalnog osoblja radi sa smanjenim kapacitetom, ali nije zaključana.

Nakon eskalacije rata evakuacija je odlagana, ali je na kraju presudna bila preporuka domaćina.

- Ambasada radi na tehničkom nivou. Znači, primamo i odgovaramo na akte i dopise. Diplomatske aktivnosti su ionako zamrle, diplomatskog kora više i nema u Teheranu. Vize više niko i ne izdaje. Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbijediti. Sve dok smo bili tamo, bili smo im teret i briga. Sada barem imaju jednu brigu manje - kazao je Čardaklija za "Avaz".

Zanimljivo je da su u periodu od samo devet mjeseci, članovi osoblja ambasade BiH u Iranu na isti način morali napustiti ovu zemlju.

Dugim i teškim putevima prema Turskoj, u koju su ušli na graničnom prelazu Kapikoj, a potom do aerodroma u Vanu, te letovima najprije do Istanbula, a potom do Sarajeva.

Podijeli:

Tagovi :

Ambasada BiH u Teheranu

Iran

Teheran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Svijet

Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

3 h

0
Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Svijet

Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

3 h

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Svijet

Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

13 h

0
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Svijet

Netanjahu: Izrael pripremio plan "sa mnogo iznenađenja"

14 h

4

Više iz rubrike

Не престаје хајка на Србе од стране Тужилаштва и Суда БиХ

BiH

Ne prestaje hajka na Srbe od strane Tužilaštva i Suda BiH

16 h

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

BiH

Minić: Odugovlačenje organizacije povratka građana pokazuje besmisao zajedničkih institucija

20 h

2
Милорад Додик

BiH

Dodik: Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir

22 h

0
Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду

BiH

Račić: Neotvaranje novog mosta u Gradišci usporava privredu

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner