Osoblje ambasade BiH u Teheranu napustilo Iran

Članovi osoblja ambasade BiH u Teheranu napustili su Iran i juče u popodnevnim satima sletjeli na sarajevski aerodrom.

Kako je "Avazu" potvrdio ambasador Nijaz Čardaklija, ambasada BiH u Teheranu, kao i neke druge, uz angažman lokalnog osoblja radi sa smanjenim kapacitetom, ali nije zaključana.

Nakon eskalacije rata evakuacija je odlagana, ali je na kraju presudna bila preporuka domaćina.

- Ambasada radi na tehničkom nivou. Znači, primamo i odgovaramo na akte i dopise. Diplomatske aktivnosti su ionako zamrle, diplomatskog kora više i nema u Teheranu. Vize više niko i ne izdaje. Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbijediti. Sve dok smo bili tamo, bili smo im teret i briga. Sada barem imaju jednu brigu manje - kazao je Čardaklija za "Avaz".

Zanimljivo je da su u periodu od samo devet mjeseci, članovi osoblja ambasade BiH u Iranu na isti način morali napustiti ovu zemlju.

Dugim i teškim putevima prema Turskoj, u koju su ušli na graničnom prelazu Kapikoj, a potom do aerodroma u Vanu, te letovima najprije do Istanbula, a potom do Sarajeva.