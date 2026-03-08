Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

Dramatični prizori dolaze iz Teherana, gdje su u subotu pogođeni rezervoari za gorivo.

Snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju ogromne vatrene lopte koje su se pojavile na nebu iznad glavnog grada Irana.

Svijet Gori Teheran: Izrael pogodio skladište nafte, objavljen snimak

Videozapisi, čiju autentičnost nije bilo moguće potvrditi, objavljeni su nakon što je izraelska vojska saopštila da je izvela napade na nekoliko kompleksa za skladištenje goriva u iranskoj prestolnici.

U saopštenju izraelskih odbrambenih snaga navodi se da iranske vojne strukture često koriste te rezervoare za snabdijevanje gorivom vojne infrastrukture.

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026

– Putem tih skladišta iranski režim distribuira gorivo različitim korisnicima, uključujući i vojne entitete u Iranu – navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska je dodala da napad predstavlja značajan korak u daljnjem slabljenju iranske vojne infrastrukture.

– Nastavićemo odlučno djelovati kako bismo značajno umanjili kapacitete režima i uklonili prijetnje po Izrael – poručeno je.

Na jednom od snimaka, koji je zabilježen iz automobila u pokretu, vide se gusti stubovi dima koji se dižu visoko u nebo iznad grada.