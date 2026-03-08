Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

Izvor:
Dramatični prizori dolaze iz Teherana, gdje su u subotu pogođeni rezervoari za gorivo.
Snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju ogromne vatrene lopte koje su se pojavile na nebu iznad glavnog grada Irana.
Gori Teheran: Izrael pogodio skladište nafte, objavljen snimak
Videozapisi, čiju autentičnost nije bilo moguće potvrditi, objavljeni su nakon što je izraelska vojska saopštila da je izvela napade na nekoliko kompleksa za skladištenje goriva u iranskoj prestolnici.
شعلههای آتش سوزی 'انبار نفت شهران #تهران' از فاصله نزدیک— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوی دریافتی، شنبه ۱۶ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/LupR7XlNtc
U saopštenju izraelskih odbrambenih snaga navodi se da iranske vojne strukture često koriste te rezervoare za snabdijevanje gorivom vojne infrastrukture.
'آتشسوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'
شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm
– Putem tih skladišta iranski režim distribuira gorivo različitim korisnicima, uključujući i vojne entitete u Iranu – navodi se u saopštenju.
'انبار نفت شهران #تهران: بلوار کوهسار جنتآباد داره میسوزه!'— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوهای دریافتی، بامداد یکشنبه ۱۷ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/51czYF8bl3
Izraelska vojska je dodala da napad predstavlja značajan korak u daljnjem slabljenju iranske vojne infrastrukture.
– Nastavićemo odlučno djelovati kako bismo značajno umanjili kapacitete režima i uklonili prijetnje po Izrael – poručeno je.
Na jednom od snimaka, koji je zabilježen iz automobila u pokretu, vide se gusti stubovi dima koji se dižu visoko u nebo iznad grada.
