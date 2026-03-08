Logo
Španci tvrde: Đoković povraćao na terenu?

Izvor:

B92

08.03.2026

08:57

Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Najboji srpski teniser Novak Đoković je imao problema tokom meča drugog kola Indijan Velsa tokom kojeg je čak, navode mediji, i povraćao.

Novak Đoković uspješno je započeo nastup na turniru u Indijan Velsu, ali put do pobjede protiv Kamila Majhšaka nije bio bez problema.

Новак Ђоковић

Tenis

Velika borba: Novak Đoković se nakon preokreta plasirao u treće kolo Indijan Velsa

Prema navodima španskog teniskog portala "Punto de Break", tokom meča srpski teniser je u jednom trenutku morao nakratko da se skloni iza reklamnog panoa, gdje je, kako tvrde, povraćao.

Na snimku se vidi da se Đoković udaljio od pogleda publike na nekoliko sekundi, iako se ne može jasno razaznati šta se tačno dogodilo u tom trenutku.

Uslovi za igru bili su zahtjevni, a dodatni izazov predstavljala je činjenica da je Đokoviću ovo bio prvi meč još od finala Australian Open. Fizička reakcija organizma na veliki napor nakon duže pauze nije rijetkost u profesionalnom sportu.

Komplikovan početak

Duel je trajao dva sata i 13 minuta i donio je neočekivano komplikovan početak za petostrukog šampiona turnira, koji je izgubio prvi set. Ipak, srpski teniser je brzo pronašao ritam i preokretom stigao do pobede rezultatom 4:6, 6:1, 6:2."Nije lako igrati ovakav meč posle petonedeljne pauze", objasnio je posle pobede, pa dodao:

"Znao sam da će biti problem, pogotovo jer su i uslovi za igru bili nezgodni. Uspio sam da se restujem poslije prvog seta i nijednom trenutku nisam bio blizu poraza."

Đoković je posebno bio zadovoljan načinom na koji je odigrao završnicu meča.

"Našao sam svoju 'A' igru u pravom trenutku, pogotovo je to bilo važno na početku trećeg seta".

Tagovi :

Đoković Indijan Vels

Indijan Vels

tenis

Novak Đoković

povraćanje

