Đoković ostaje bez jednog od glavnih sponzora

Izvor:

Agencije

06.03.2026

17:47

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Novak Đoković ostaje bez jednog od svojih glavnih sponzora.

Prema informacijama koje stižu iz Grčke saradnja sa kompanijom "Asiks" ističe u martu i neće biti produžena, odnosno nastavljena.

Sa njima je sarađivao još od 2018. godine i imao je višemilionski ugovor. Kako se navodi u tekstu, dvije strane nisu uspjele da pronađu zajednički jezik za nastavak saradnje i tu se njihov put završava.

Koga će Đoković izabrati?

Zato će sada biti zanimljivo vidjeti koga će Đoković izabrati i sa kim će potpisati ugovor o opremi, pošto je kroz karijeru nosio upravo "Asiks" patike i njihovu opremu.

U isto vrijeme spomenuta kompanija je počela da promoviše sve više Džeka Drejpera, britanskog tenisera, tako da je to još jedan signal u kom pravcu idu.

Tagovi :

