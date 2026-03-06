Đoković ostaje bez jednog od glavnih sponzora

Izvor:
Agencije
06.03.2026
17:47
Komentari:0
Novak Đoković ostaje bez jednog od svojih glavnih sponzora.
Prema informacijama koje stižu iz Grčke saradnja sa kompanijom "Asiks" ističe u martu i neće biti produžena, odnosno nastavljena.
Sa njima je sarađivao još od 2018. godine i imao je višemilionski ugovor. Kako se navodi u tekstu, dvije strane nisu uspjele da pronađu zajednički jezik za nastavak saradnje i tu se njihov put završava.
Zato će sada biti zanimljivo vidjeti koga će Đoković izabrati i sa kim će potpisati ugovor o opremi, pošto je kroz karijeru nosio upravo "Asiks" patike i njihovu opremu.
U isto vrijeme spomenuta kompanija je počela da promoviše sve više Džeka Drejpera, britanskog tenisera, tako da je to još jedan signal u kom pravcu idu.
Tenis
3 h0
Tenis
6 h0
Tenis
1 d0
Tenis
2 d1
Najnovije
Najčitanije
20
37
20
27
20
27
20
25
20
20
Trenutno na programu
19:50
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
19:55
Marketing
marketing
20:00
Loto, Lutrija RS
loto
20:10
Narod priča sa Biljanom Stokić
putopis
21:09
Bitno
informativno politički
22:20
Odmetnica EP83 ( 12+)
serijski program
23:00
Plava knjiga S02 EP02 (12+)
serijski program