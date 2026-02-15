Logo
Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju

Izvor:

Agencije

15.02.2026

14:55

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Jednostavan uređaj za nošenje, poput pametnog sata, jednog dana mogao bi da pomogne u sprečavanju povratka duboke depresije upozoravajući ljude sedmicama ili mjesecima unaprijed, saopštili su stručnjaci sa Univerziteta „McMaster University“.

Studija je pokazala da promjene u obrascima spavanja i dnevnih aktivnosti, koje automatski detektuje uređaj koji se nosi na zglobu, mogu ukazati na povećan rizik od recidiva depresije mnogo prije nego što osoba primjeti simptome.

Болница

Depresija i njen povratak

Veliki depresivni poremećaj često je mentalno zdravstveno stanje koje utiče na to kako se ljudi osjećaju, misle i funkcionišu.

Čak i nakon oporavka, povratak stanja je čest – oko 60% pacijenata doživi novu epizodu u roku od pet godina.

Trenutno ljekari se oslanjaju na pacijente koji prijavljuju simptome, a oni se često pojavljuju tek nakon što se bolest već vratila.

Istraživanje i rezultati

Nova studija, objavljena u časopisu „JAMA Psychiatry“, sugeriše da bi tehnologija za nošenje na ruci mogla da postane sistem za rano upozoravanje.

Istraživači su pratili 93 odrasle osobe širom Kanade koje su se prethodno oporavile od depresije.

Učesnici su jednu do dvije godine nosili aparate za praćenje aktivnosti istraživačkog kvaliteta, slične fitnes satu.

Uređaji su bjeležili obrasce spavanja i kretanja, a naučnici su otkrili da se suptilni poremećaji u dnevnim ritmovima često javljaju prije nego što dođe do recidiva duboke depresije.

