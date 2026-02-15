Logo
Vozač tramvaja smrti pušten na slobodu: U zagrljaju građana

Izvor:

Avaz

15.02.2026

14:30

Komentari:

0
Аднан Касаповић
Foto: Screenshot

Vozač sarajevskog tramvaja Adnan Kasapović danas je pušten na slobodu nakon što je bio uhapšen zbog nesreće koja se dogodila u Sarajevu u četvrtak.

On je vozio tramvaj od Željezničke stanice ka Baščaršiji, međutim, desila se stravična nesreća u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić.

Podsjećamo, Tužilaštvo KS tražilo je ranije jednomjesečni pritvor za njega.

трамвај Сарајево

BiH

Vozaču tramvaja smrti nije određen pritvor: Odluka dočekana ovacijama

Njemu je pritvor bio zatražen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti. Sinoć je održano ročište na kojem se vozač izjasnio da nije kriv za nesreću.

Nakon izlaska na slobodu okupljeni su Kasapovića dočekali ovacijama i zagrljajima.

Podsjećamo, nakon izlaska mladih na ulice premijer KS Nihad Uk podnio je ostavku. Više o tome na OVOM LINKU.

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Erdoan Morankić

