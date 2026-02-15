Vozaču tramvaja smrti nije određen pritvor: Odluka dočekana ovacijama

Njemu je pritvor bio zatražen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.

Iako nigdje nije zvanično objavljeno, okupljeni na skupu ispred Kantonalnog suda u Sarajevu su dobili informaciju da je prijedlog Tužilaštva odbijen, što su građani tokom protesta pozdravili aplauzom.

Okupljeni su takođe uzvikivali "nisi sam Adnane".

Podsjetimo, sinoć je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo uputilo prijedlog Kantonalnom sudu za određivanje pritvora osumnjičenom. Sinoć je održano ročište na kojem se vozač izjasnio da nije kriv za nesreću.

Kasapović je kobnog dana, u četvrtak vozio tramvaj, koji se kretao od Željezničke stanice ka Baščaršiji. Stajao je na semaforu, međutim, prilikom skretanja ulijevo ka tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja BiH, tramvaj je iskočio iz šina.

U nesreći je poginuo Erdoan Morankić iz Brčkog, koji je bio sarajevski student, dok je teže povrijeđena djevojka (17) kojoj je amputirana noga.

Ova nesreća juče i danas digla je građane Sarajeva, ali i okolnih mjesta kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. Građani su izašli na ulice i zatražili ostavke Vlade KS.