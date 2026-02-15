Košarac: Cvijanovićeva u Minhenu pokazala kako se kredibilno vodi politika

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji pokazala kako se kredibilno vodi politika i na dostojanstven način iznose stavovi Republike Srpske, ocijenio je zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je naveo da je u razgovoru sa međunarodnim zvaničnicima, uključujući predstavnike administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, Cvijanovićeva jasno predstavila kredibilne politike i pozicije Republike Srpske, te argumentovano govorila o realnom stanju u BiH.

Naglasio je da politike Republike Srpske ni na koji način ne ugrožavaju druga dva naroda u BiH, već insistiraju na poštovanju ustavnih kapaciteta i nadležnosti Srpske, stabilnosti i međusobnom uvažavanju.

Košarac istakao da je Cvijanovićeva ponovo pokazala da se glas Republike Srpske čuje i uvažava na najvišem međunarodnom nivou.

- Takav nastup doprinosi jačanju međunarodnog ugleda Republike Srpske i potvrđuje njenu političku zrelost i odgovornost, te jasno stavlja do znanja da Srpska ima svoje mjesto u globalnim razgovorima o bezbjednosti i budućnosti regiona - naveo je Košarac na "Instagramu".

Sa druge strane, dodaje on, bošnjački zvaničnici su vrijeme u Minhenu iskoristili za pokušaj samopromocije i tužakanja Republike Srpske, a rezultat toga je ""duplo golo".

- Jedino što se moglo zapaziti, a dolazi iz Federacije BiH u Minhen, jeste da /ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin/ Konaković kao hostesa hoda od učesnika do učesnika koji obrate pažnju na njega, pokazujući im neke papire - zaključio je Košarac.