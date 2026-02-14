Propao Isakov pokušaj da debakl specijalaca spinuje neistinama; EUFOR: Ne postoji sigurnosna prijetnja

Izjava federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka da “ključni razlog zašto u Emirate nisu otišli najspremniji specijalci leži u sigurnosnoj situaciji u zemlji i prijetnjama koje dolaze od Milorada Dodika”, osim što je bespotrebno uznemirila javnost, ispostavila se neistinitom.

Naime, nakon debakla Specijalne policijske jedinice FUP-a na prestižnom policijskom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju, Isak se neuspješno pravdao na neadekvatan način.

"Nisu nam najbolji otišli iz Sarajeva zbog Dodika i takvih kao što je on. Nismo ih smjeli poslati. Jer, ako te ljude pošaljemo, ko će sutra odgovoriti u momentu da bude potrebno? Oni su tu da brane državu", kazao je.

Građane je ova Isakova izjava uznemirila, jer je zapravo kazao da je sigurnosna situacija u FBiH ugrožena.

Tragom Isakovih izjava "Dnevni Avaz" tražio je komentar od EUFOR-a. Na "Avazovo" pitanje: “Da li FBiH u ovom trenutku i bliskoj budućnosti prijeti bilo kakva sigurnosna opasnost od bilo kojeg faktora s bilo koje strane”, iz Odjela za odnose s javnošću EUFOR-a odgovorili su:

"Trenutno ne postoji sigurnosna prijetnja koja bi zahtijevala značajnu promjenu u našem operativnom djelovanju. EUFOR, u okviru svog mandata, nastavlja održavati snažnu koordinaciju sa svim relevantnim sigurnosnim institucijama BiH, kao i s policijskim agencijama na entitetskom nivou, kako bi im pružio podršku u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, te osigurao adekvatan uvid u sigurnosnu situaciju. Fokus ostaje na očuvanju teško stečene stabilnosti, a mi je nastavljamo pružati nepristrasno i za sve u BiH", rekli su.

Stoga, propao je pokušaj ministra Isaka da nespremnost specijalaca i loš rezultat na takmičenju u Dubaiju spinuje neistinama.

MUP Republike Srpske bio bolji

Inače, petodnevno takmičenje u Dubaiju Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije (SPJ FUP) pamtiće po problemima s oružjem i nikakvoj uigranosti tima, a zapažen je uspjeh pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a RS.

Tokom prvog dana pripadnici MUP-a RS ostvarili su zapažen rezultat, zauzevši 55. mjesto, dok su kazneni poeni zbog kršenja pravila i neispunjavanja zadataka specijalce FUP-a smjestili na 96. mjesto, prenosi Provjereno.