Prija se saplela, pa pala na bini tokom koncerta: ''Dobro sam zviznula''

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je sinoć koncert u Njemačkoj, a u javnosti se digla velika prašina zbog peha pjevačice. Naime, ona se u jednom momentu saplela i pala na bini.

Prijovićka je stigla bez trunke šminke sa tamnim naočarima za sunce, dok je bila u kežual izdanju.

Na pitanje novinara da li joj je suprug Filip Živojinović nedostajao, Prija je kratko poručila: "Pa tu je Filip".

Pjevačica je na nastupu doživjela manji peh, kada je u jednom trenutku pala. Ona je okupljenim novinarima otkrila kako se osjeća.

- Pala sam, dobro sam zviznula, iznenada. Zbunila sam se u trenutku, odjednom sam se našla na podu, zapela sam za tepih ili za pantalone stvarno ne znam. Dobro je nije ništa strašno kako je moglo da bude. Pisali su mi moji, mama je prva vidjela, kaže elegantno si pala. Malo me boli koljeno, ništa strašno - rekla je Prija, pa otkrila kako će provesti dan.

- Sa djecom jedva čekam da dođem kući - kazala je Prija, pa otkrila da li su ona i Filip nešto poklonili jedno drugom za Dan zaljubljenih.

- Mi stalno kupujemo poklone jedno drugom, ne mora da bude neki poseban datum da bismo kupovali poklone, rekla je ona, pa priznala da joj je bilo teško da ostavi djecu kod kuće.

- Bilo mi je teško da ostavim decu kod kuće, ali mora da se radi, rekla je Prija, te prokomentarisala zašto nosi naočare.

- Iskreno da vam kažem ni ja ne volim kada sletim pa stavim naočare, zato što ni vi nemate naočare, pa da vas gledam u oči., ali bolje da me ne vidite sada. Nisam se naspavala, pa evo skinuću pa kako god da izgledam.

- Sad posebno žurim kući, jedva čekam da budem sa djecom.