Ostojić: Institucije BiH i EU da reaguju na veličanje fašističkih ideologija

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je institucije BiH i EU da reaguju na veličanje fašističkih i zločinačkih ideologija tokom koncerta kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu.

Ostojić je povodom uznemirujućih scena ustaškog skandiranja i korištenja nacističkih pozdrava tokom koncerta u Širokom Brijegu naglasio da je veličanje fašističkih i zločinačkih ideologija neprihvatljivo u svakom demokratskom društvu.

On je istakao da je posebno zabrinjavajuće kada se takve poruke šalju sa javnih događaja koji okupljaju veliki broj građana, uključujući i mlade.

"Kao ministar za boračka pitanja, ali prije svega kao građanin koji poštuje antifašističku tradiciju i žrtvu svih onih koji su se borili protiv nacizma i fašizma, smatram da je naša obaveza da jasno stanemo protiv svakog oblika istorijskog revizionizma i govora mržnje", naveo je Ostojić.

On je naglasio da svako relativizovanje zločinačkih ideologija direktno vrijeđa žrtve i njihove porodice, ali i podriva temelje društva.

Ostojić ukazuje da dodatno zabrinjava najava da je naredni koncert planiran u Mostaru, što šalje opasnu poruku i upozorenje da se ideologije zločina pokušavaju normalizovati.

"Pozivam nadležne institucije BiH da, u skladu sa zakonom, ispitaju sve okolnosti ovog događaja i preduzmu adekvatne mjere radi sprečavanja širenja fašističke i nacističke simbolike u javnom prostoru, kao i institucije EU da reaguju", poručio je Ostojić.

On je apelovao i na organizatore javnih skupova da preuzmu odgovornost i ne dopuštaju širenje poruka najmračnijih ideologija 20. vijeka.

"Naša je dužnost da čuvamo dostojanstvo našeg naroda i tekovine antifašističke borbe, te da jasno poručimo - fašizmu i nacizmu nema mjesta u našem društvu", istakao je Ostojić.

Tompson je na koncertu u Širokom Brijegu u petak, 15. februara, izveo pjesmu "Bojna Čavoglave" uz ustaški pozdrav "Za dom spremni!", koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.

Nastup u dvorani "Pecara" obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete.

Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani u Holandiji, Njemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji u kojima se ovaj izvođač opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva.