Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

ATV

15.02.2026

10:40

Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани
Foto: ATV

Sretenje je za srpski narod mnogo više od datuma u kalendaru. To je dan kada se susreću prošlost i budućnost. Dan kada se susreću ropstvo i sloboda. Dan kada se narod sretne sa sopstvenom sudbinom - i odluči da njome upravlja. Zato je Sretenje simbol ne samo pobune, nego i poretka. Ne samo hrabrosti, nego i mudrosti. Ne samo prkosa, nego i odgovornosti, napisao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a na Iksu.

- Danas, kada obilježavamo Sretenje, mi ne gledamo unazad sa tugom, već sa ponosom. Jer znamo da smo narod koji je znao da ustane kada je bilo najteže. Narod koji je znao da gradi kada je bilo najpotrebnije. Narod koji je znao da sačuva dostojanstvo i onda kada je bio na iskušenju - dodaje Dodik.

Kako kaže, Sretenje nas podsjeća da se istorija ne dešava sama od sebe.

- Nju pišu narodi koji znaju ko su. A srpski narod zna ko je. Mi smo narod koji je iz ropstva izašao uzdignute glave. Narod koji je prvi na Balkanu govorio o ustavu i pravima građana. Narod koji je znao da je sloboda vrednija od komfora, a odlučivati o sebi važnije od tuđe milosti. Zato danas, s ponosom i vjerom, poručujemo: Republika Srpska i Srbija će ostati na putu slobode. Nećemo skretati sa tog puta jer je to put koji su nam ostavili naši preci, a kojim treba da idu naša djeca - naglašava Dodik.

On napominje da nas Sretenje uči još nečemu - da nijedna generacija nema pravo da se umori od slobode.

Полиција Србија

Hronika

Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

- Zato je danas važno da budemo sabrani. Da budemo svjesni da je svaka podjela među nama dar onima koji bi da oslabe Republiku Srpsku i Srbiju. Zato neka nam Sretenje bude podsjetnik da se sloboda čuva, da se samostalnost brani i da se dostojanstvo nikada ne predaje - stoji u Dodikovoj objavi.

Milorad Dodik

