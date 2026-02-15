Logo
Snijeg zabijelio BiH, saobraćaj otežan

Crna-hronika.info

15.02.2026

10:09

0
Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Jače padavine koje su počele tokom noći zahvatile su veći dio zemlje, a snijeg je u pojedinim područjima već otežao saobraćaj i usporio kretanje vozila, posebno na planinskim dionicama i višim predjelima.

Prema dostupnim informacijama, najviše padavina zabilježeno je u dijelovima sjeveroistočne, sjeverne i centralne BiH, gdje se očekuje između 15 i 30 cm padavina do nedjelje poslijepodne.

Moskva Kremlj

Svijet

Moskva potvrdila: Ako Kijev konačno održi izbore, neće biti napada

Na planinama snijeg intenzivno pada, a očekuje se novi snježni pokrivač od 10 do 30 centimetara, što je dovelo do otežanih uslova vožnje, sporijeg odvijanja saobraćaja i povremenih zastoja. U nižim krajevima većinom pada kiša, ali je tokom jutra, uz zahlađenje, lokalno zabilježena i susnježica te tanji snježni pokrivač.

U pojedinim dijelovima sjeveroistoka BiH visina snijega u nižim predjelima može dostići 5 do 10 centimetara, što dodatno usporava saobraćaj, posebno na regionalnim i lokalnim putevima.

Meteorolozi najavljuju da će padavine tokom nedjeljnog poslijepodneva postepeno slabiti i prestajati uz djelimično razvedravanje sa sjeverozapada. Noć na ponedjeljak očekuje se vedra i hladna, uz pojavu mraza, dok se već od ponedjeljka poslijepodne ponovo prognozira novo naoblačenje i nove padavine.

Литургија Сретење

Srbija

U Orašcu počelo obilježavanje Sretenja

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu te obavezna zimska oprema, posebno na dionicama u višim predjelima i planinskim prevojima.

Snijeg

zima

padavine

