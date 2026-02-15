Logo
Meteorolozi izdali hitno upozorenje: Ne krećite na put

Izvor:

ATV

15.02.2026

09:37

Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Danas u našem regionu jaka promjena, koja označava početak vrlo nestabilnog i često relativno hladnog vremena.

Početak meteorološkog proljeća, vjerovatno, vrlo nestabilan i relativno hladan, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Promjena vremena koja je počela juče poslije podne, kulminiraće danas tokom dana, kada će uz vrlo jak do olujan sjeverozapadni i sjeverni vjetar, kiša u većini pred‌jela preko 600 metara nadmorske visine preći u vlažan, jak snijeg.

Nove padavine, često u obliku susnježice ili snijega, od poned‌jeljka uveče do utorka prije podne.

Zatim malo toplije, dok bi poslije 21. februara, a posebno poslije 23. februara, ponovo bilo uslova za povremen snijeg i u nizijama, dok se u pred‌jelima preko 800 metara nadmorske visine uglavnom očekuje snijeg.

Ekonomija

Bitkoin se oporavlja od niza gubitaka

„Početak meteorološkog proljeća bi nam mogao donijeti sinoptiku koja bi sve do oko 10. marta favorizovala relativno hladno i nestabilno vrijeme, uz česta pogoršanja, koja bi još povremeno mogla donositi snijeg i u nizije. Međutim, nema više prave zime. Ukoliko snijega i bude u nizijama, on će biti povremen, vrlo brzo će se otapati i, za sada, ne očekuje se preko 5 centimetara. Oko 10. marta, vjerovatno počinje pravo proljeće“, navodi se u objavi.

Kako meteorolozi savjetuju, danas ne treba ići na put bez prijeke potrebe.

Tagovi :

Snijeg

Vremenska prognoza

