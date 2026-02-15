Logo
U višim predjelima snijeg se mjestimično zadržava na kolovozu

SRNA

15.02.2026

08:21

0
У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a u višim planinskim predjelima i preko prevoja pada slab snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Iz AMS upozoravaju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ zbog radova.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija je nosivost veća od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva, izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnim putevima Brodar-Višegrad i Brodar-granica Republika Srpska - Srbija Rudo jedan zbog postavljanja rasvjete u tunelima Sokolača, Pasjaci i Trgovišta.

U FBiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

stanje na putevima

Snijeg

Komentari (0)
